Traktatie, maar ook gewoon les vandaag Drachten - Waarschuwing voor leerlingen van ROC Friese Poort in Drachten die vandaag Nederlands hebben van Conrad Berghoef: ,,Ja, meneer neemt een traktatie mee, maar nee, dat betekent niet dat grammatica en schrijfvaardigheid vervallen!” Berghoef proefde in de vele enthousiaste reacties op zijn verkiezing tot mbo-Leraar van het Jaar, zaterdag, een zeker verlangen om daar vandaag eens lekker lang bij stil te staan. ,,Als ze onder een les kunnen uitkomen, zullen ze dat niet laten natuurlijk. Maar we gaan gewoon aan het werk.” Het kan de studenten niet echt verbazen, want ze gaven in hun rapportage aan de jury zelf aan dat ‘hij soms streng is, maar altijd rechtvaardig’. Een leraar die zichzelf totaal in dienst stelt van zijn studenten bovendien. Die hen altijd bij de les weet te houden en te inspireren door het gebruik van verschillende media. Hij heeft bijvoorbeeld een Youtube-kanaal waarop hij uitleg geeft over grammatica. En hij werkt in de klas vaak met de quizprogramma’s Kahoot en Metimeter. En afgelopen jaar hielp hij verpleegkundestudenten om hun eerste ervaringen in de zorg op papier te zetten en te bundelen in een boek. Ambassadeur Zijn inzet leverde hem anderhalf jaar geleden al de titel Docent van het Jaar op van het Friesland College. ,,Dat was aanleiding voor de school om mij voor te dragen bij de Onderwijscoöperatie voor de landelijke titel. Die titel is trouwens geen populariteitsprijs: ik ben niet de ‘Leukste Docent’ en ook niet de 'Beste Docent’. Het gaat erom dat men een aansprekend iemand zocht die een jaar lang ambassadeur kan zijn voor het mbo.” Gesprekspartner Demissionair minister Jet Bussemaker van Onderwijs, die de benoeming bekendmaakte tijdens het Lerarencongres in Amersfoort, nodigde hem ook meteen uit voor een overleg, samen met de titelhouders voor voortgezet onderwijs (Didy Pijpker), speciaal onderwijs (Christa Rietberg) en primair onderwijs (Tjeerd van der Elsken). ,,Dat gesprek zal vast met haar opvolger zijn", zegt Berghoef. ,,In ieder geval moet ik flink aan de bak. Niet alleen word ik gesprekspartner voor bestuurders en politici, ik zal ook vaak gevraagd worden als jurylid bij mbo-wedstrijden. Dat betekent ook dat ik voor een aantal uren uitgeroosterd zal worden: Friese Poort krijgt een vergoeding om een vervanger aan te stellen. Eigenlijk wel gek, dat je Leraar van het Jaar wordt, maar daardoor juist minder les gaat geven.” Beduusd Berghoef hoopt zijn studenten zo veel mogelijk bij zijn ambassadeurschap te betrekken. ,,Ik heb het tenslotte allemaal aan hen te danken. Maar hoe precies, daar moet ik nog over nadenken." Eerst nog wat bijkomen van de vele honderden felicitaties die hij kreeg. ,,Het is overweldigend, ik ben er nog beduusd van.”

