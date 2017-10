Economie maandag, 9 oktober 2017

Aardappelloodsen en deel boerderij Firdgum verwoest Firdgum - Een zeer grote brand heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de aardappelopslag en een deel van het woonhuis van een boerenbedrijf in Firdgum verwoest. De complete aardappeloogst van het bedrijf is daarbij verloren gegaan. De brand werd rond half drie ‘s nachts ontdekt door een passerende melkrijder. Na zijn alarmmelding kwamen ongeveer zestig brandweerlieden van vijf korpsen in actie om het vuur te bestrijden. Pas rond half één op zaterdagmiddag kon het sein brand meester worden gegeven. Daarna moest nog de hele middag worden nageblust. De brandweer trok daarbij de gevelplaten van de restanten van de loodsen, om te voorkomen dat het vuur weer oplaaide. Volgens de brandweer was de brand lastig te bestrijden omdat houten aardappelkisten altijd zo opgesteld staan dat er veel ventilatie doorheen trekt. Die constante luchttoevoer is nodig om de aardappelen te drogen, maar zorgt er ook voor dat vuur zich goed kan verspreiden.

