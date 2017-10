Regio zaterdag, 7 oktober 2017

Zestienjarige Friezin gaat in Canada voor wereldtitel survivallen Oentsjerk - Touwklimmen, hardlopen, over een muur klauteren, het is voor de zestienjarige Elsa Rijpstra uit Oentsjerk geen enkel probleem. Ze vertrekt maandag naar Canada, om mee te doen aan het WK Survival. Elsa, Nederlands kampioen survival en Europees kampioen obstacle run, doet al sinds haar negende aan de sport en traint elke dag. “Wat ik tijdens het trainen doe verschilt per keer”, vertelt ze. “Op zondag en woensdag train ik anderhalf uur. Eerst een half uur warming-up en de rest van de tijd doe ik oefeningen voor het survivallen. Op dinsdag en donderdag doe ik anderhalf uur aan atletiek en op zaterdag doe ik een duurloop van achttien kilometer.” De vwo-scholiere zegt ondanks het vele sporten genoeg tijd over te houden voor haar huiswerk. Ze hoeft op school niet mee te doen met gym, omdat ze al genoeg traint. “Ik kan wel goed plannen en ik werk liever vooruit met mijn huiswerk.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 7 oktober.

