Regio zaterdag, 7 oktober 2017

Taxi Waaksma stapt opnieuw naar rechter Kootstertille - De aanbesteding van het WMO- en leerlingenvervoer in Noordoost-Frysln wordt opnieuw aangevochten bij de rechter. Taxicentrale Waaksma uit Kootstertille stelt dat het werk niet had mogen worden gegund aan de twee taxibedrijven uit Assen, VMNN en Dorenbos, omdat deze bedrijven dezelfde eigenaar hebben en bovendien binnenkort gaan fuseren. Het gaat om het vervoer in Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. De eerste aanbesteding werd door de rechtbank al teruggedraaid vanwege fouten die de gemeenten bij de beoordeling hadden gemaakt. Bij de tweede aanbesteding kreeg Waaksma - in tegenstelling tot de eerste keer - wel een klein deel van het werk. De twee Asser concurrenten kregen ieder een groter deel, gezamenlijk bijna de helft van de gehele klus. Volgens Waaksma had dat niet mogen gebeuren omdat het in feite om n bedrijf gaat. Bij de aanbesteding gold namelijk de voorwaarde dat iedere vervoerder maximaal zon 25 procent het vervoer kon krijgen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 7 oktober.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties