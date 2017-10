Regio zaterdag, 7 oktober 2017

BFVW wil snel starten met broedmachine Wommels - De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) wil al volgend jaar beginnen met een experiment waarbij kievits- en grutto-eieren worden uitgebroed in broedmachines. Als het aan de BFVW ligt, worden er de komende vier jaar tienduizend kieviten en vierduizend grutto’s kunstmatig uitgebroed en vliegvlug gemaakt. Gisteravond is het plan besproken op een ledenvergadering van de BFVW. “As it slagget, binne wy foar de skries daliks hofleveransier foar Nederland”, aldus BFVW-voorzitter Rendert Algra. Belangrijk voor het project is de samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Die heeft toegezegd het experiment te willen opnemen in een uitgebreider onderzoek. Dat is ook van belang omdat voor het experiment de eieren door vrijwilligers van de BFVW moeten worden geraapt uit het veld. Dat is nu illegaal, evenals het in beheer hebben van eieren en jonge kuikens. “Alle stappen yn it proses binne no yllegaal, mar dêr wolle wy in ûntheffing foar oanfreegje”, aldus Algra. Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 7 oktober.

