Regio vrijdag, 6 oktober 2017

Stakende docenten helpen in zorgcentra

Burgum - De docenten van so De Wingerd in Damwâld gingen gisteren niet naar Den Haag om te staken. Ze bezochten allemaal verschillende verzorgingshuizen om activiteiten te doen met de bewoners.

,,Zingen de mannen wel hard genoeg mee”, vraagt Tineke Vrijburg. ,,Ik kan ze eigenlijk niet zo goed horen. Misschien zijn ze een beetje verlegen?”

Vrijburg is vrijwilligster bij verzorgingshuis Berchhiem in Burgum. Vier docenten van so De Wingerd zijn daar deze donderdag om een activiteit te doen met de bewoners. Dat gebeurt op initiatief van de docenten zelf. De leraren doen mee aan de landelijke stakingsactie van het primair onderwijs voor lagere werkdruk en gelijktrekking met het salaris van de docenten in het voortgezet onderwijs. De vijftig leerkrachten van De Wingerd zijn niet naar Den Haag afgereisd, maar gaan in tien groepen naar allerlei woon-zorgcentra om het personeel een handje te helpen. Het personeel in de zorg kampt met dezelfde problemen als de leraren.

De docenten die bij Berchhiem komen hebben de keel vooraf goed gesmeerd. Ze zingen liederen van Johannes de Heer met de bewoners. Iedereen heeft een boekje met de teksten. In een grote ruimte, genaamd De Hiemstee, hebben ruim 25 bewoners zich verzameld. De meeste bewoners hebben dementie of andere geestelijke problemen. Veel mensen zitten in een rolstoel of hebben een rollator. De patiënten zitten in een grote kring om de organist heen. De leraren zitten naast de bewoners en helpen hen wanneer ze de bladzijde moeten omslaan voor het volgende lied.

Lees de hele reportage in de papieren krant van 6 oktober 2017

Reacties: