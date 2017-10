Regio vrijdag, 6 oktober 2017

Sportend Burgum zit zonder sporthal Burgum - Sportverenigingen in Burgum kunnen plotseling niet in hun accommodatie, omdat De Westermar, de grootste sporthal van het dorp, in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitbrandde. Zeventien clubs, scholen en instellingen maken er gebruik van: van de korfbal- tot de kegelclub. Naarstig wordt gezocht naar alternatieve locaties, zei burgemeester Jeroen Gebben gisteren. ,,Dat zal op een creatieve manier moeten, ook in overleg met de verenigingen zelf. Begin volgende week hopen we daar duidelijkheid over te hebben.” In Burgum zijn nog twee kleinere sportzalen. ,,Maar of alles in Burgum kan of dat we ook naar mogelijkheden buiten het dorp moeten kijken, weten we nog niet.” De voetbalclubs BCV en vv Bergum zijn ook gedupeerd door de brand. Het vuur beschadigde delen van het nieuwe kunstgrasveld. De gemeente besloot gistermiddag het sportpark tot nader order te sluiten wegens gevaar. Er zijn hekken omheen geplaatst. Gebben: ,,Het complex ligt naast de afgebrande hal, waar het nog smeult.” De eerste club die met de gevolgen van de brand wordt geconfronteerd zijn de volleyballers van DFS. ,,We zouden daar vanavond competitie spelen, zoals elke donderdag”, vertelt Arend Hoekstra, voorzitter van de volleybaltak van DFS. Ook andere onderdelen van de omnisportvereniging, zoals de korfballers en de gymnasten, moeten voor een deel van hun activiteiten op zoek naar een andere hal. ,,De gemeente probeert eerst de scholen een plek te geven, en daarna de verenigingen. Maar ik heb goede hoop dat dat goed komt, omdat de hallen in het dorp en de omgeving niet allemaal zijn volgeboekt.” Meer hierover in de papieren krant van 6 oktober 2017

