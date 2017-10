Regio vrijdag, 6 oktober 2017

Eerste stap naar dronevluchten met AEDís Leeuwarden - Drones die snel bloed, medicijnen of een automatische elektronische defibrillator (AED) kunnen brengen naar een medisch noodgeval. Het lijkt ver weg, maar over enkele jaren is het in Nederland wellicht al mogelijk. Volgende week begint op Schiermonnikoog een landelijk experiment met deze medische dronevluchten. Het experiment is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de ANWB en UMCG Ambulancezorg. ,,Het is het begin van iets waarvan we niet weten waar we eindigen", zegt UMCG-directeur Tjerk Hiddes. ,,Wij zien op termijn vooral een toepassing in het brengen van AEDís door drones. Als een meldkamer een melding krijgt van een reanimatie en met een druk op de knop de drone ernaartoe kan laten vliegen, kan je veel tijd winnen.Ē De drone is dan niet alleen snel ter plaatse, een ander belangrijk voordeel is volgens Hiddes dat het niet meer nodig is dat vrijwilligers bij calamiteiten een AED ophalen. ,,Dan heb je minder vrijwilligers nodig en heb je dus meer om in te zetten voor het gebruik van de AEDís.Ē Momenteel is het vliegen met drones alleen toegestaan binnen zichtafstand. Bij de proef, die over twee weken begint, geeft het ministerie toestemming om ook op afstand met een drone te vliegen. Gedurende enkele maanden zullen testvluchten worden uitgevoerd tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog, onder meer om te kijken hoe dit veilig kan gebeuren. Hiddes hoopt, als de proef succesvol is, op termijn dronevluchten met AEDís te kunnen uitvoeren vanaf het vliegveld Eelde. ,,Maar dat is een proces van jaren. Dit is echt nog maar een proef.Ē Andere mogelijke toepassingen zijn het vervoeren van bloed, insuline of dure medicijnen die acuut nodig zijn. Dat zou besparingen kunnen opleveren: artsen hoeven niet meer standaard dure medicijnen op voorraad te hebben voor aandoeningen die weinig voorkomen. Op die manier hoeven ook minder medicijnen - ze zijn soms beperkt houdbaar - te worden weggegooid. Hiddes: ,,Verwacht niet dat wij daarvoor straks een hele batterij drones hebben. Wij zien de praktische toepasbaarheid meer in het vervoeren van AEDís dan van medicijnen. Maar je weet het nooit.Ē Een woordvoerder van minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu laat schriftelijk weten dat de proef ook een eerste aanzet kan zijn van dronegebruik op andere gebieden, zoals bij dijkinspecties of voor de inspectie van landbouwgewassen. Voordelen Hiddes verwacht dat onbemande vluchten in de toekomst op allerlei gebieden voordelen kunnen opleveren. ,,Drones zijn niet uit de toekomst weg te denken. Het is niet de vraag ůf het kan, maar wanneer.Ē

