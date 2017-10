Economie vrijdag, 6 oktober 2017

Boer Jaring Brunia verovert een plekje in duurzame top 100 Raerd - Een boer in de duurzame top 100 van dagblad Trouw is een bijzonderheid, beseft Jaring Brunia uit Raerd. ,,Ik wist dat ik op een groslijst stond, maar dat ik nu ook daadwerkelijk in de top 100 terecht ben gekomen is een mooie verrassing.” De eerste reacties en felicitaties stroomden gisterochtend al op zijn Facebook-pagina binnen. Veel gangbare boeren zaten daar niet tussen, maar dat ligt volgens melkveehouder Jaring Brunia niet aan kinnesinne. ,,Trouw is niet de meest gelezen krant bij boeren.” Ieder jaar publiceert dagblad Trouw rond de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober een lijst van honderd personen die zich op wat voor manier dan ook inzetten voor een duurzamere wereld. Boeren zijn in die lijst een zeldzaamheid. Brunia komt binnen op nummer 90. ,,In de lijst van vorig jaar stond Hans Huij-bers, voorman van de ZLTO, in de lijst. Dat was alleen niet zozeer om zijn manier van boeren, maar omdat hij de verduurzaming van de land- en tuinbouw van binnenuit probeert te bevorderen.” Brunia’s streven was niet zozeer een duurzame boer te worden, maar ‘natuurlijk’ te gaan boeren omdat dat volgens hem toekomstbestendig is. En de praktijk lijkt hem gelijk te geven. ,,Ik begon met bijna niets en wilde daarom de bedrijfskosten zo laag mogelijk houden. Dus geen dure maaier kopen als de koeien ook zelf het gras van het weiland kunnen grazen. En met kunstmest levert een weide op termijn minder op dan zonder.” Lees het hele verhaal in de papieren krant van 6 oktober 2017.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties