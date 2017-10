Regio donderdag, 5 oktober 2017

‘Bij de deur zie ik hoe humeur leerling is’ Leeuwarden - Ja, de werkdruk is hoog, en ja, soms lijkt het alsof er tussen alle taken door nog moet worden lesgegeven. Toch voert de liefde voor het vak bij de meeste leerkrachten de boventoon, zo blijkt uit een rondgang langs verschillende Friese docenten. Kinderen brengen gemiddeld zo’n 7500 uren door op de basisschool en ongeveer duizend uur per jaar op het voortgezet onderwijs. Al die uren staat er een leerkracht paraat om hun met raad en daad bij te staan. ,,Bij de deur zie ik al wat het humeur van de kinderen is”, zegt basisschoolleerkracht Henderike Feenstra, nu zo’ n zeven jaar onderweg in onderwijsland. ,,Ik probeer iedereen persoonlijk te groeten. Dat vind ik belangrijk, even oog voor ze hebben, voor die nieuwe trui, of hun mooie haar.” Geschiedenisleraar Jelte Pinkster staat al tien jaar voor havo- en atheneumklassen. ,,Ik wil graag dat leerlingen zich veilig voelen. Daar ligt de basis voor een goede sfeer, denk ik. Ja, leraar zijn is nu eenmaal druk en ik zit ’s avonds tussen het zorgen voor mijn kinderen door, ook mijn toetsen na te kijken. Laatst kreeg ik een mail van een oud-leerling over hoe het met haar ging. Uit die spontane waardering haal ik dan mijn motivatie.” Staken Een groot deel van de Friese basisschoolleerkrachten is vandaag in Den Haag om te staken. De leraren en leraressen protesteren tegen de hoge werkdruk, voor meer onderwijsmiddelen en gelijktrekking van de salarissen met die in het middelbaar onderwijs. ,,Dat is wel de keerzijde”, beaamt leerkracht Feenstra. ,,De administratieve rompslomp wordt steeds groter. Ik wil lekker lesgeven en genieten van de kinderen. Lesgeven is een prachtvak, maar van al die taken die erbij komen krijg ik steeds meer een afkeer. Normaal krijgen we op de Dag van de Leraar een gebakje. Nu gaan we naar Den Haag.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 5 oktober.

