Regio donderdag, 5 oktober 2017

Stationsgebied Leeuwarden wordt niet op tijd opgeleverd Leeuwarden - Het stationsgebied in Leeuwarden wordt op zijn vroegst in december opgeleverd. De werkzaamheden duren langer dan gepland en vallen hoogstwaarschijnlijk ook duurder uit, erkent projectleider Ynze Haitsma van de gemeente Leeuwarden. Formeel had het project deze week opgeleverd moeten worden. Het stationsgebied krijgt een grote opknapbeurt. Zo is er een nieuw busstation gebouwd, krijgt het gebied nieuwe bestrating en wordt er gewerkt aan een nieuwe ondergrondse fietsenkelder. Die laatste werkzaamheden duren langer dan gepland, aldus Haitsma. ,,Het ontwerpen van de fietsenkelder gebeurt al werkende. Wij hebben globaal aangegeven hoe de kelder eruit komt te zien, maar de aannemer bepaalt tijdens de werkzaamheden hoe hij de kelder precies aanlegt.” Voor deze werkwijze is gekozen omdat er onder bestaande gebouwen wordt gewerkt en niet vooraf valt te bepalen wat de aannemer tijdens het werk tegenkomt. De vertraging is ontstaan in de technische uitwerking van de stalling. Die technische uitwerking leidt er toe dat er discussie is tussen aannemer K. Dekker bouw en infra en de gemeente over de meerkosten. Hoeveel meer de aannemer in rekening wil brengen, wil Haitsma niet zeggen. ,,De werkzaamheden zijn begroot op ruim twintig miljoen euro. Of we binnen de begroting blijven, is afwachten.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 5 oktober

