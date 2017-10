Regio donderdag, 5 oktober 2017

Herindeling luchtruim is blijven liggen

Balk - ,,Er had de afgelopen jaren veel meer moeten gebeuren aan de herinrichting van het luchtruim.” Dat zei Hans Alders gisteravond in De Treemter in Balk, in antwoord op kritische vragen uit de zaal. ,,Civiel en militair vliegverkeer zit elkaar in de weg. Nederland en Duitsland zouden het militaire verkeer in het grensgebied moeten concentreren, maar het is blijven liggen.”

Zo’n vierhonderd mensen waren naar De Treemter gekomen voor de informatieavond van het ministerie van Infrastructuur & Milieu over de uitbreiding van Lelystad Airport en de daaruit voortvloeiende laagvlieg-routes. Vier sprekers gaven een korte uiteenzetting van de plannen en de gevolgen. De overheidscommunicatie wordt als gebrekkig en niet tijdig ervaren, zo bleek. ,,Volksmisleiding”, verweet Rob de Wind van LaagvliegroutesNee Alders, die als voorzitter van de zogenoemde Alderstafel het hele proces begeleidt. Een inwoner van Spaarndam zei: ,,Daar is de bevolking voorgelogen. U hier wordt besodemieterd, alles is al bepaald.”

,,In 2014 zouden alle belanghebbenden geïnformeerd zijn", zei Josha de Vries van Plaatselijk Belang Balk Vooruit. ,,Hier zijn ze niet geweest. Hoe kunnen wij dan goed op de hoogte zijn?”

Kjeld Vinkx van onderzoeksbureau To70 maakte het geluidsniveau inzichtelijk van een Boeing 737 die op 1800 meter vliegt. Onder het vliegpad is een geluidsdruk van 50 decibel, wat overeenkomt met het geluid in een rustige woonwijk. ,,Het geluid zal in dorpen wegvallen in het omgevingsgeluid”, aldus Vinkx. Boegeroep uit de zaal was zijn deel.

