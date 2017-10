Regio donderdag, 5 oktober 2017

Gomarus begint examenklas voor havo

Leeuwarden - Het Gomarus College in Leeuwarden gaat de volledige havo-leergang aanbieden, dus tot en met het eindexamen in de vijfde klas. Havisten hoeven daardoor niet langer in de bovenbouw over te stappen naar het Gomarus in Groningen of een andere school.

De gereformeerde scholengemeenschap Gomarus College geeft nu in de onderbouw les op alle reguliere niveaus, van vmbo-basis tot en met vwo. Eindexamen is hier momenteel alleen mogelijk op het niveau vmbo-theoretisch. Alle andere leerlingen moeten na de derde klas - zodra ze naar de bovenbouw gaan - naar een andere school: ofwel het Gomarus College in Groningen, ofwel een andere middelbare school in Fryslân.

Het aanbieden van eindexamens op havo-niveau is een wens die al lang leeft bij het Leeuwarder Gomarus College, zegt directeur Karel Eschbach. Gezien de omvang van de school - het Gomarus heeft nu 210 leerlingen - is het volgens hem niet mogelijk om daar zelfstandig toestemming voor te krijgen van het ministerie.

De enige manier om ook havo-bovenbouw te kunnen gaan aanbieden, is door daarover met andere middelbare scholen in regionaal verband afspraken te maken. Dat laatste is nu gelukt, zegt Eschbach. Csg Comenius en osg Piter Jelles, de twee andere scholen die in Leeuwarden havo-eindexamen aanbieden, kampen al enkele jaren met een sterke groei van het aantal leerlingen en vinden het dus geen probleem dat er een extra havo-bovenbouw bij komt. ,,Op deze manier halen we wat druk bij deze scholen vandaan”, zegt Eschbach.

Het Gomarus College verhuist komend schooljaar naar een nieuw gebouw aan de Irenestraat. De nieuwe eersteklassers daar vormen de eerste lichting die er havo-examen kunnen gaan doen. Dat betekent dat de eerste havo-eindexamens worden afgenomen in het schooljaar 2022-‘23.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 5 oktober

Reacties: