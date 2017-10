Regio woensdag, 4 oktober 2017

60 procent moet instemmen voor glasvezelaanleg Dokkum - Het lijkt erop dat de aanleg van snel internet in het Friese buitengebied eindelijk kan beginnen. De provincie Fryslân heeft gisteren bekendgemaakt te kiezen voor Kabelnoord in de tenderprocedure voor de aanleg. Het kabelbedrijf moet, in ruil voor een achtergestelde lening, binnen drie jaar minstens 18.600 adressen voorzien van snel internet. Daarbij stelt Kabelnoord wel een voorwaarde: 60 procent van de bewoners moet klant worden. Kabelnoord - eigendom van vijf Noordoost-Friese gemeenten - is al langer in beeld voor het glasvezelproject. Vorig jaar wilde de provincie nog mede-aandeelhouder worden van het bedrijf, maar gedeputeerde Sietske Poepjes trok dat plan in uit vrees voor juridische procedures. Ook twee andere pogingen mislukten en de provincie probeerde het nu dus met de achtergestelde lening. Kabelnoord zegt de bewoners te kunnen aansluiten voor een toeslag van vijftien euro per maand per adres. Dat betekent, zegt directeur Niek Geelhoed, dat per aansluiting maandelijks zestig euro zal moeten worden betaald voor een abonnement met snel internet, televisie en een vaste telefoon. In ieder gebied - de provincie wordt verdeeld in twintig regio’s - wordt pas overgegaan tot aanleg als 60 procent van de bewoners klant wil worden. ,,Ik verwacht niet dat dit percentage een probleem wordt”, zegt Geelhoed. ,,De meeste mensen in deze gebieden zitten te springen om sneller internet.” Gebieden waar die 60 procent niet wordt gehaald, worden overgeslagen. ,,Deze mensen willen we een jaar later weer vragen.” Overigens hoeven bewoners niet een contract voor jaren te tekenen: ze kunnen op ieder moment weer overstappen. Kabelnoord zal bovenop de 35 miljoen van de provincie nog zestig miljoen euro van de bank moeten lenen. Geelhoed verwacht daarbij geen problemen. Hij denkt dat Kabelnoord er door de klus - en een vergelijkbare klus van de provincie Groningen die het bedrijf ook krijgt - tien tot vijftien werknemers extra nodig heeft. Bij het bedrijf werken nu 35 mensen. De eerste schep moet binnen een half jaar de grond in. Uiterlijk over drie jaar moeten alle adressen zijn aangesloten. Poepjes wilde niet zeggen hoeveel bedrijven hebben ingeschreven voor de lening. Ook inhoudelijk wilde ze niets kwijt. Ze wil eerst afwachten of tegen het besluit bezwaar wordt aangetekend. Bedrijven hebben daar zes weken de tijd voor. Restant Als alle regio’s worden aangesloten, blijven nog ruim tweeduizend adressen over zonder snel internet. Geelhoed verwacht dat een deel daarvan alsnog kan worden meegenomen. Voor de resterende adressen - dat zijn zeer afgelegen locaties, zoals op het eiland De Burd bij Grou - heeft de provincie nog vijf miljoen euro klaarliggen. Daarover wordt later een besluit genomen. Volgens Geelhoed zou het verstandig zijn om daarbij te kijken naar draadloos internet. Voor de verbetering van de aansluiting in de zogenoemde grijze gebieden - gebieden met een beperkt aanbod van snel internet, bijvoorbeeld alleen een coax-kabel - ligt nog twaalf miljoen euro klaar. Ook daarover wordt later besloten.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties