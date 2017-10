Regio woensdag, 4 oktober 2017

LF2018: verscheidenheid, dromen en milieu

Leeuwarden - Vier jaar nadat Leeuwarden tot Culturele Hoofdstad werd verkozen, is gisteren het programma voor 2018 gepresenteerd. Het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) bestaat uit zestig projecten, onderverdeeld in vier hoofdlijnen. Daarnaast is er een programma gemaakt door de ‘mienskip’ met honderden activiteiten door de hele provincie. Dare to dream, Dare to be different, Dare to act en Royal Friesian: dat zijn de vier programmalijnen voor komend jaar.

Dare to dream, durf te dromen, gaat over het belang om je dromen na te jagen, met als belangrijk onderdeel ‘de Reuzen’ die in augustus naar Leeuwarden komen. Dare to be different gaat over de verscheidenheid, diversiteit en de Friese cultuur en komt onder andere naar voren in het paviljoen Obe van het Lân fan Taal. De tentoonstellingen over Escher en Mata Hari vallen onder de noemer Royal Friesian en Dare to act gaat over de zorg voor de omgeving en het milieu met Kening fan ‘e Greide als belangrijk onderdeel.

Volgens Sjoerd Bootsma van het programmateam van LF2018 is 80 procent van het programma zoals dat in 2012 werd opgesteld - in de race om de titel Culturele Hoofdstad - gerealiseerd in het gisteren gepresenteerde programma. Het volledige hoofdprogramma van LF2018 wordt vandaag huis aan huis bezorgd in heel Fryslân, Groningen en Drenthe.

,,Een jaar lang laten we zien hoe wij Friezen het leven vieren en daarbij een gezonde planeet achterlaten voor de generaties die nog komen. Hoe we met lef onze kop boven het maaiveld uitsteken om onze eigenwijze manieren grenzeloos aan de wereld te laten zien. Cultuur is dus niet het doel, maar het middel. Ons landschap is het podium en iedereen is uitgenodigd!”, melden de organisatoren op hun site.

In het weekeinde van 26 en 27 januari gaat het Culturele Hoofdstadjaar officieel van start.

