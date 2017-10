Economie woensdag, 4 oktober 2017

Plan voor zonne-eiland langs de hele Afsluitdijk Leeuwarden - Er zijn plannen voor een zonne-eiland langs de Afsluitdijk in het IJsselmeer dat alle Friese huishoudens van energie kan voorzien. De panelen komen ingebouwd in lagunes. Die worden zo’n 2,5 kilometer breed. Ook komen er eilanden langs de Noordoostpolder en de dijk. De plannen zijn ontwikkeld door de in Franeker geboren en getogen Tjeerd Jongsma, eigenaar van Sun-float. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het aanleggen van zonne-eilanden. Doordat de tweezijdige panelen ook energie uit het licht dat op het water wordt weerkaatst halen, is de opbrengst per paneel zo’n 30 procent hoger. Door de eilanden te omringen met begroeide natuurgebieden zijn de panelen niet zichtbaar. Bovendien zal het IJsselmeer er door de eilanden ecologisch sterk op vooruitgaan. Het kan nog vijf jaar duren voor het project klaar is. ,,Het is risicovol. Niet eerder is er zo’n groot zonneproject op water gebouwd. Ook moeten diverse overheden zich er over buigen en de financiering rond komen.” Meer vandaag in het Friesch Dagblad

