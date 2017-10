Regio dinsdag, 3 oktober 2017

Zonder dat je het weet, eet je chocola uit Achlum

Achlum - Vreemd genoeg ruikt het naar koffie, niet naar chocolade. ,,Dat komt door een product wat dient als toevoeging in de chocolade”, vertelt Jan Klaver in de productiehal van Klafa Chocola vol prachtig klassieke machines. ,,In september hebben wij de paaskriebels. Dan maken we onder andere de mokka-vulling voor paaseitjes. Als je met Pasen ergens een eitje met mokka-vulling eet, weet je dat de toevoeging uit Achlum kan komen.”

De chocoladeletters voor het sinterklaasfeest zijn maanden geleden al geproduceerd. ,,Je staat er niet bij stil, maar eigenlijk eet je altijd in het voorjaar geproduceerde letters en najaar geproduceerde eitjes.”

Zo’n 35 belangstellenden luisteren aandachtig naar de enthousiast vertellende Klaver. Ieder najaar en ieder voorjaar stelt hij twee keer zijn fabriek open. Zaterdag was de eerste najaars-rondleiding. In november volgt er nog een. Het open huis haakt aan bij de dorpsrondleidingen die Roelie Greidanus door het pittoreske Achlum organiseert. Het eerste mysterie dat hij oplost: ,,Kla komt van mijn achternaam Klaver, en Fa van Faber, zo heet mijn vrouw.”

In de voormalige zuivelfabriek uit 1888, die momenteel aan de buitenkant helemaal gerenoveerd wordt, verwerkt Klafa oa cacaomassa/poeder en boter tot chocolade die door andere fabrieken wordt afgenomen om repen, bonbons, letters, pasta, eitjes, koekjes, ijsjes, cake en ga zo maar door te verwerken. Klaver legt uit dat de cacaobonen in flinke vruchten groeien. Die worden eerst gedroogd en gesorteerd voordat ze geïmporteerd worden. ,,Arbeiders in onder andere Brazilië hebben de cacaobonen soms wel vijftien keer door de handen gehad voor ze hierheen komen.”

In het buitenland of in Nederland worden de bonen gekraakt, zodat kleinere boontjes (nibs) tevoorschijn komen. Die worden geroosterd en vermalen tot cacaomassa of geperst (om cacaoboter te winnen) waarna de overgebleven koek vermalen wordt tot poeder. In Achlum worden, al naar gelang het gewenste eindproduct, ingrediënten toegevoegd, zoals suiker, weipoeder, palmolie, melkpoeder, kokosolie, zonnebloemolie, sojalecithine enzovoorts. De droge bestanddelen worden gemengd en gewalst en weer gemengd. Dan pas is de emulsie smeuïg en fijn genoeg voor verdere verwerking en consumptie.

Klaver en zijn vrouw begonnen hier in 1997. Ze hebben twee mensen in dienst, zodat ze met zijn vieren in de fabriek werken. De productie is kleinschalig. ,,Alles tussen de één en de 10.000 kilo kunnen wij maken. Per dag kunnen we maximaal drieduizend kilo produceren.”

Zonder dat je het weet kun je een pot chocopasta op tafel hebben staan met chocola uit Achlum. Bijvoorbeeld de producten van De Kleine Keuken, zoals biologische Hazelnootpasta voor kinderen vanaf acht maanden zonder palmolie, geraffineerde suikers of melkpoeder. ,,Het komt hier vandaan, maar mijn naam staat er niet op.”

Dat staat nauwelijks in verhouding tot de gigantische hoeveelheden die producenten als Callebout produceren of Verkade verwerken. ,,Wij maken wekelijks minimaal vijfduizend kilo eindproduct. Wij moeten het van de niche-markten hebben. We zoeken altijd naar iets bijzonders. We zijn bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van chocolade met een hoog eiwitgehalte voor de sportwereld, en maken bijvoorbeeld een biologische raw chocolade van 80 procent. Wij zoeken nooit bulk, omdat we het dan verliezen. Als wij een niche hebben gevonden, hoop ik dat het voor óns een succes wordt, maar dat het niet te populair wordt. Want dan gaat een ander ermee aan de haal, die het sneller, goedkoper en in grotere hoeveelheden kan maken.”

De laatste jaren maakt Klafa in het eigen chocolade-atelier kleinschalig ambachtelijke streekproducten zoals beerenburg-bonbons of -repen, die her en der in Fryslân verkocht worden.

Klaver koopt zijn cacaomassa/boter en poeder onder meer rechtstreeks in bij één en dezelfde plantage in Brazilië, zogenoemd single harvest of single origine. Zo is hij duurder uit dan wanneer hij het op de Europese markt zou inkopen, maar zo is ook honderd procent duidelijk waar de grondstoffen vandaan komen en dat de arbeiders een eerlijk salaris krijgen. Omdat hij rechtstreeks inkoopt en niet via de organisatie Max Havelaar, mag hij dat keurmerk niet voeren. Maar het gaat hem niet om een stickertje. ,,Het geld moet echt bij de mensen komen die ervoor werken. Degenen die er het hardst voor werken, krijgen al het minst.”

Roeleke Naber uit Harlingen heeft haar vriendin Isa op bezoek en las in de Harlinger Courant van dit uitje, dat gecombineerd wordt met een bezoek aan de kloosterboerderij verderop in het dorp. Ze komt oorspronkelijk uit Utrecht en woont nu twee jaar hier. ,,Dit soort kleinschalige dingen vind ik heel leuk. Ik houd ervan als Friezen niches in de markt zoeken. Ik heb nog wel een tip voor Jan Klaver: chocola met cannabis-olie.”

Klaver: “Hierover zijn we benaderd maar is nog in een proefstadium.”

