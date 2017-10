Regio dinsdag, 3 oktober 2017

Opvoeden is genade, maar ook gekkenwerk

Leeuwarden - Godsdienstpedagoog, (pleeg)vader en docent Praktische Theologie Jos de Kock schrijft in zijn boek Opvoeden is gekkenwerk - dat in februari dit jaar verscheen - over de drijfveren van opvoeders. Opvoeden, zo merkte hij, is een hoop gedoe, maar vooral ook veel genade. In het kader van de Week van de Opvoeding een aantal vragen aan De Kock.

Opvoeden. Gekkenwerk dus?

,,Opvoeden kan heel veel gedoe zijn, veel uitzoeken. Je doet maar wat, maar wel met de beste bedoelingen natuurlijk. Onder de laag van regels en grenzen zijn allerlei drijfveren aanwezig. Een daarvan is, naar mijn idee, dat opvoeden honoreren is wie het kind zelf is. Terwijl je er als opvoeder ook niet aan ontkomt om wat van jezelf mee te geven. Opvoeden is een ontmoeting tussen die twee: wat het kind van zichzelf inbrengt en wat de opvoeder meegeeft. Het een kan niet zonder het ander. Hoe doe je recht aan een kind zoals hij is? Dat betekent soms ook een sanctie niet voltrekken, terwijl het kind het wel verdient. Toch: als ik ‘s ochtends in het heetst van de strijd mijn kinderen klaarstoom om naar school te laten gaan, denk ik natuurlijk niet zo na over die diepere laag.”

Dat is dan weer gekkenwerk…

,,Gekkenwerk, maar ook genade. Opvoeden hangt niet allemaal van jezelf af. De genade zit hem erin dat je elke dag opnieuw mag beginnen, maar ook genadig naar jezelf mag zijn en naar een ander. Naar leraren, naar andere ouders. Je zou denken dat het credo dat een heel dorp bijdraagt aan de opvoeding van een kind niet meer opgaat in deze huidige tijd. Maar ga er maar vanuit dat heel veel mensen meehelpen je kind op te voeden. Ik denk dat dat dorp juist alleen maar groter wordt."

