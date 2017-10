Regio maandag, 2 oktober 2017

Succesvolste skūtsjeschipper van nu stopt

Sneek - Hij zag het skūtsjesilen veranderen van een vakantie van Friese binnenschippers in een topsport-evenement met duizenden bezoekers. Meer dan vier decennia was Douwe Visser (60) van Sneek verbonden aan de Sneker Pan en met de Sintrale Kommisje Skūtsjesilen (SKS). Gisteren maakte hij wereldkundig te stoppen. ,,It moast der in kear fan komme.” Zijn zoon Jappie (31), ook schipper, neemt het helmhout van hem over op de Pan.

Met negen titels is Visser verreweg de succesvolste schipper van de huidige vloot. In het vleugelklassement van de beste schippers aller tijden bezet hij de derde plaats achter de legendarische Ulbe Zwaga op nummer één en Lodewijk Meeter op twee. In zijn schippersloopbaan, die in 1988 begon, behaalde hij 62 eerste plekken, 35 tweede plaatsen en werd hij 43 keer derde. Zijn eerste kampioenswimpel in 1995 was de mooiste. ,,It earste tśtsje fan je faam is ek altyd it meast bysūndere”, verklaart hij.

Die SKS draagt hij een warm hart toe. Afgelopen seizoen deed Visser als nestor van de vloot nog een emotionele oproep aan Joure om toch mee te doen conform de afspraken. ,,De SKS giet in spannende tiid temjitte. It is in unike organisaasje dźrā€™t it in ear foar is om as skipper yn śt te kommen. Wy moatte śs idealen heech hālde en oft je dan mei trettjin of fjirtjin skippen fierder gean, makket my net folle śt.”

