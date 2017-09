Regio zaterdag, 30 september 2017

Herinrichting Markt kan los, na laatste hobbel in de raad

Dokkum - Aannemer BAM gaat op 20 november aan de slag met de Markt in Dokkum. Dongeradeel maakte de aannemer gisteren bekend, daags na een rumoerige raadsvergadering waarin de financiering voor het project ter sprake kwam.

De meerderheid van de raad stemde uiteindelijk in met het voorstel van het college om 2,9 miljoen, dat aanvankelijk was bedoeld voor de verhuizing van sportclubs uit het Harddraverspark naar het Tolhuispark, te gebruiken voor de herinrichting van de Markt en parkeercompensatie op het Harddraverspark.

De verschuiving was een noodgreep van het college, omdat de aanvraag uit het Waddenfonds niet was gehonoreerd. De tegenvaller moest snel worden opgelost: de herinrichting moet vóór 18 mei klaar zijn, zodat op die datum de IJsfontein geopend kan worden, samen met de andere fonteinen uit het 11Fountains-project van Culturele Hoofdstad.

Het voorstel van het college om het geld over te hevelen, schoot menigeen in Dokkum in het verkeerde keelgat. Johan Talsma uit Dokkum, - die stelde helemáál niet op de hoogte te zijn van de herinrichtingsplannen die al ruim anderhalf jaar lang zijn besproken in de raad, op informatieavonden, in kranten en de sociale media - startte een petitie tegen de financiering (en meteen ook maar tegen de hele herinrichting). In anderhalve week verzamelde hij, met wat hulp van oppositiepartijen die in een eerder stadium tegen het plan hadden gestemd, ruim vierduizend handtekeningen van medestanders.

De oppositiepartijen Sociaal Dongeradeel en VVD hoopten met de petitie het hele herinrichtingsplan, dat in maart is aangenomen, alsnog te keren. Zoveel tegenstand: dat kón niet genegeerd worden, vonden zij. De voorstanders van het plan lieten zich echter niet verleiden en stelden simpelweg dat de bezwaarmakers te laat waren met hun protest. In de anderhalf jaar dat de Markt op de agenda stond in Dongeradeel, heeft iedereen de gelegenheid gekregen z’n stem te laten horen en mee te denken.

Onhandig

Over de financiering waren de mening verdeeld. Waar de ene partij het een meesterzet vond om ‘dood geld’ op de begroting (de clubs wilden immers niet verhuizen) in te zetten voor de Markt, vond de ander het vooral onhandig om twee zulke gevoelige thema’s aan elkaar te verbinden.

Maar volgens wethouder Albert van der Ploeg was er heel weinig speelruimte. De gemeente Dongeradeel kan niet aan de reserves komen zonder toestemming van de gemeenteraden van Ferwerderadiel en Kollumerland, waarmee in 2019 wordt gefuseerd. De enige mogelijkheid om de Markt op tijd klaar te krijgen, was dus om het geld te gebruiken dat toch nooit verbruikt zou worden in 2018.

Harddraverspark

De meerderheid was het wel eens met de kritiek van de oppositie en de petitieaanbieder dat het niet chique is om extra parkeerplaatsen te creëren in het Harddraverspark (ter compensatie voor verloren parkeerplaatsen op de Markt), terwijl er nog niet is gesproken met de gebruikers van het park over de nieuwe indeling. In een motie is besloten de parkeerplaatsen voorlopig niet aan te leggen en op een andere manier de compensatie te realiseren. Dankzij het besluit kan BAM 20 november aan de slag. De eerste klus wordt om 28 nieuwe parkeervakken aan de Noordkant aan te leggen. Daarna wordt gestart met de herinrichting van het ‘bovenplein’. De parkeervakken op het benedenplein blijven op die manier nog tot en met de feestdagen beschikbaar voor het winkelend publiek.

