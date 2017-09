Regio zaterdag, 30 september 2017

Veertienjarige bekent moord op zijn ouders Leeuwarden - De 14-jarige jongen uit Katlijk die ervan verdacht wordt zijn ouders te hebben omgebracht, heeft bekend. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt. Dinsdagochtend werden de lichamen van de ouders gevonden in de boerderij in Katlijk, dezelfde dag werd de jongen aangehouden. Over een motief is niets bekendgemaakt. De rechter-commissaris heeft het voorarrest met veertien dagen verlengd. De jongen is overgebracht naar een justitiële jeugdinrichting. Over de zaak doet het OM verder weinig mededelingen, wel maakte het bekend dat de jongen zijn ouders met een mes heeft omgebracht. Het gezin woonde op de Moskou Pleats, een bekende boerderij in Katlijk. In het achterste gedeelte woonde nog een familie, die de slachtoffers vonden op de eerste verdieping. Het OM verwacht dat de rechtszaak begin volgend jaar plaatsvindt. Omdat de verdachte minderjarig is, zal de zaak hoogstwaarschijnlijk achter gesloten deuren worden behandeld. De maximumgevangenisstraf voor een 14-jarige is een jaar jeugddetentie. Wel kan er jeugd-tbs worden opgelegd tot maximaal acht jaar. De twee slachtoffers in Katlijk zijn de zevende en achtste doden door geweld in Fryslân sinds 22 juni. Op die dag werd een vrouw in Leeuwarden om het leven gebracht door haar zoon. Op 5 augustus kwam een bewoner van een pension in Berlikum om het leven bij een ruzie. Negen augustus werd het lichaam van Tjeerd van Seggeren gevonden in een weiland bij De Westereen. Tien dagen later werd in Heerenveen een 60-jarige man doodgestoken en in de nacht van 26 op 27 augustus werd een man doodgeschoten in Oosterwolde. Begin september kwam een 31-jarige vrouw uit Franeker om door geweld. Op de zaak van Van Seggeren en Franeker na, zijn er in alle zaken verdachten aangehouden. De verdachte van de zaak in Franeker is deze week dood aangetroffen. Of hij de dader is, moet nog blijken.

