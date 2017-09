Economie zaterdag, 30 september 2017

Boeren op Schiermonnikoog willen melk zelf op het eiland verwerken Schiermonnikoog - Er bestaat een kans dat er binnen een paar jaar op Schiermonnikoog een zuivelfabriek wordt gebouwd. De zeven veehouders van het eiland onderzoeken de mogelijkheden met FrieslandCampina. De boeren zoeken sinds vorig jaar naar mogelijkheden om de gezamenlijke veestapel van zo’n 650 koeien te verkleinen. Er worden onder andere gesprekken met FrieslandCampina gevoerd over de oprichting van een zuivelfabriek op het eiland. ,,Zo kunnen we er zelf voor zorgen dat onze melk een hogere waarde krijgt", zegt Johan Hagen, woordvoerder van de zeven veehouders op Schiermonnikoog. ,,Dit kan de inkomstendaling compenseren die veroorzaakt wordt door een verkleining van de melkproductie.” Er wordt onder andere gedacht aan de productie van kaas. ,,Eventueel aangevuld met andere zuivelproducten als yoghurt.” De kaas zou als een Schiermonnikoogs streekproduct aan de man kunnen worden gebracht. ,,Er komen hier jaarlijks zo’n driehonderdduizend toeristen. Als die allemaal een kilogram kaas kopen dan moet het wel uit kunnen.” Nadat de boeren vorig jaar vanuit de provincie Fryslân te horen kregen dat zij hun stikstofuitstoot fors moesten verminderen namen zij het Louis Bolk Instituut in de arm om te onderzoeken hoe zij hun veestapel op een duurzame manier kunnen inkrimpen. ,,We kunnen er ook voor kiezen om afzuiginstallaties in de stallen te installeren waardoor we de huidige veestapel in stand kunnen houden. Onze voorkeur gaat echter uit naar een oplossing voor de langere termijn.” De uitstoot kan volgens het Louis Bolk Instituut verminderd worden wanneer de boeren geen voer en kunstmest meer aanvoeren, maar alleen gebruik maken van eigen voer uit de polders en de kwelders. Dit is alleen mogelijk wanneer de veestapel teruggebracht wordt tot zo’n 330 koeien. Om voldoende voer aan de koeien te bieden moet er ook iets gedaan worden tegen het ganzenoverschot, zegt Hagen. ,,Die vreten hier het grasland kaal.” De boeren zijn met Natuurmomenten in gesprek over de mogelijkheden om een deel van de kwelders geschikt te maken voor ganzen zodat ze niet meer naar het grasland trekken. ,,Hiervoor moet het gras kort gehouden worden. Dit kan door beweiding.” De boerderijen bevinden zich in de Banckspolder die in 1859 ontstond na de aanleg van een dijk bij de Waddenzee. De meeste boeren zijn ook actief in de toeristische sector. Hagen houdt nog wel een slag om de arm wat betreft het plan voor een zuivelfabriek. ,,We zijn nog volop in gesprek met de Rabobank en FrieslandCampina, maar binnen een jaar zullen de plannen een stuk concreter zijn.” De veestapel wordt pas verkleind zodra er een haalbare oplossing is gevonden. De ontwikkelingen van de boerenbedrijven van Schiermonnikoog kunnen volgens Hagen als voorbeeld dienen voor de rest van Nederland. ,,Als wij het hier voor elkaar krijgen dat we met hetzelfde aantal boeren blijven doorgaan met een kleinere veestapel, dan biedt dit ook perspectief voor de boeren aan de wal.”

