Regio vrijdag, 29 september 2017

Bilgaard wordt stapje voor stapje zelfredzamer Leeuwarden - Tien bewoners van de Leeuwarder wijk Bilgaard worden klaargestoomd voor een baan in de zorg. Gisteren werd het Werkleerbedrijf Bilgaard, waar ze stage lopen, in hun eigen woonwijk geopend. Het Werkleerbedrijf Bilgaard is onderdeel van Lab Noord, een proefproject dat sinds vorig jaar draait en de sociale samenhang en onderlinge hulp en zorg in Bilgaard moet versterken. En met succes, zegt Diet Hensums, projectleider van Lab Noord. ,,We hebben al zon 140 vrijwilligers op wie wijkbewoners, via het wijkserviceteam, een beroep kan worden gedaan voor een klusje in of om huis. En de eerste lichting van drie vrijwilligers die achter de balie zitten bij het wijkservicepunt hebben inmiddels een betaalde baan. Het werkleerbedrijf is een nieuwe stap om Bilgaard zelfredzamer te maken. Bij het werkleerbedrijf zijn naast Advies- en Architectenbureau KAW, waar Hensums werkt, ook zorgorganisatie Palet, Sociaal Wijkteam Noord van Amaryllis, De Friesland Zorgverzekeraar, Wijkvereniging Bilgaard en het Friesland College betrokken. De tien leerlingen die deze week zijn begonnen met hun versnelde eenjarige opleiding aan het Friesland College voor helpende in de zorg en welzijn niveau 2 hebben nu nog een uitkering. Met hun opleiding maken ze volgens Hensums een goede kans op betaald werk. ,,Met deze opleiding kun je als helpende aan het werk in de thuiszorg, een ziekenhuis of een woon- of zorgcentrum. Daar is op dit moment enorm veel vraag naar. Lees het hele verhaal in de papieren krant van 29 september 2017

