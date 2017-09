Regio vrijdag, 29 september 2017

Toen dj’s in Maserati’s reden en verkleed optraden

Leeuwarden - De Passage, Bar Q, La Bella, Vat 69, Us Mem: namen van Leeuwarder discotheken uit de jaren zeventig. In de hoogtijdagen van de disco en de soul kende de hoofdstad zeker vijf disco’s en iedere bar had wel een kleine dansvloer met plek voor een diskjockey. Ritsko van Vliet (65), ook even bekend als ‘DJ Fleet Risk’, maakte deel uit van de Leeuwarder dj-scene. Zondagmiddag blikt hij in HCL terug op die periode.

,,DJ Fleet Risk, dat was mijn eerste artiestennaam. Ik ben als dj begonnen in 1970. Eigenlijk wilde ik muziek maken, maar het ontbrak me aan talent. Maar ik wilde wel de aandacht die muzikanten kregen en toen ik zag wat voor effect een dj kan veroorzaken, ben ik zelf ook begonnen.”

Een wedstrijd voor dj’s in het Vat betekende het begin van een tienjarige carričre. ,,Ik werd vijfde bij die wedstrijd, maar ik mocht vanaf dat moment draaien in de Crazy Horse Saloon en even later in Heerenveen in de Muizenval en de Ringobar in Veenklooster. En van daaruit kreeg ik klussen in Duitsland.”

Zondagmiddag blikt Van Vliet vanaf 14.00 uur in het HCL in Leeuwarden terug op de jaren zeventig in de disco’s van Leeuwarden, met andere dj’s, personeel en klanten en muziek van onder anderen Eddy Dijkstra.

