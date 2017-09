Regio vrijdag, 29 september 2017

Stoet elektrische BMW’s in Fryslân Grenoble/Leeuwarden - Tijdens de fossielvrije Elfwegentocht van 1 tot en met 14 juli volgend jaar komen er tientallen elektrische BMW’s naar Fryslân. Dat maakt duurzaamheidsambtenaar Bouwe de Boer vandaag bekend op de bijeenkomst Creative Mobilities in het Franse Grenoble, waar de toekomst van duurzame mobiliteit centraal staat. Het is de bedoeling dat tijdens de Elfwegentocht alle vervoer in Fryslân fossielvrij is. Met het contract dat de Elfwegentocht met BMW Nederland tekende, komen er een aantal elektrische BMW’s beschikbaar als benzine- en dieselvrij alternatief vervoer. Hoeveel auto’s er precies komen hangt volgens Tsjeard Hofstra van de Elfwegentocht onder meer af van de animo in Fryslân voor de auto’s. ,,Een aantal deelauto’s wordt aan Friese bedrijven aangeboden. De werknemers kunnen zo wennen aan elektrisch rijden en het delen van een auto. We zijn gewend allemaal een eigen auto ter beschikking te hebben met het gevolg dat de meeste auto’s de hele dag ongebruikt op het parkeerterrein staan. Met deelauto’s kun je makkelijker met het openbaar vervoer naar je werk. Heb je overdag een auto nodig, dan is die er.” Ook Friese dorpen kunnen zich voor de auto’s aanmelden. Mocht de animo zo groot zijn dat de vraag het aanbod van BMW overstijgt, dan gaat de Elfwegentocht ook andere fabrikanten benaderen. Hofstra: ,,Als we andere merken ook enthousiast weten te krijgen is een groter aanbod geen probleem. Er zijn ook elektrische motorfietsen. Het plan werd al geopperd om de politie, die op BMW-motoren rijdt, op een elektrisch exemplaar te laten rijden.”

