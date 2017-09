Regio vrijdag, 29 september 2017

Wijkverpleegkundigen en onderwijs willen blijvend samen aan tafel Leeuwarden - Hoe kun je de zorg verbeteren? Wijkverpleegkundigen, studenten en docenten zaten in de afgelopen twee jaar met elkaar om tafel om van elkaar te leren. Het idee voor leernetwerken werd beloond met 50.000 euro subsidie door subsidieverstrekker ZonMW van het ministerie van Volksgezondheid. Het resultaat leidde niet tot mooie publicaties, bekent projectleider Bart de Jager gisteren tijdens de afsluiting van het project Zichtbare Schakel in Neushoorn. ,,Leverde het iets tastbaars op? Nou nee. Maar wel meer verbinding tussen onderwijs en beroepspraktijk, er is een hechte duurzame leergemeenschap. Scholen kunnen gemakkelijker een gastcollege regelen en er zijn meer mogelijkheden voor goede stages. Het onderwijs kan bovendien nu eens goede, actuele casussen in de lesstof verweven. De Jager heeft goede hoop dat het project, onderdeel van het NHL Talmalectoraat, een vervolg krijgt. De NHL heeft al docenten toegezegd en faciliteert in ruimte. Van de zorgorganisatie heeft hij zon harde toezegging niet, maar hij kan zich niet voorstellen dat die de medewerkers nt vrijspelen om te sparren met het onderwijs. Meer hierover in de papieren krant van 29 september 2017

