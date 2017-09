Economie vrijdag, 29 september 2017

Landbouwopleiding moet meer aan biodiversiteit doen Leeuwarden - Het onderwerp biodiversiteit maakt nog onvoldoende deel uit van de landbouwopleidingen. Dat betoogde Cor Kwakernaak gisteren ter gelegenheid van zijn afscheid als docent aan hogeschool Van Hall Larenstein. ,,Je moet je niet alleen afvragen of boeren nu en straks voldoende doen aan biodiversiteit, het kan nog meer onderdeel worden in de lesstof.” Kwakernaak doceerde decennia lang alle aspecten van grasgroei. Hij pleitte er gisteren voor dat alle melkveehouders binnen tien jaar 10 procent van hun grasland bestemmen voor natuurdoelen. ,,Slootranden, onhandige hoeken en meer van dergelijke plekken moeten in de eerste plaats gebruikt worden voor het verbeteren van de biodiversiteit. Er is zeker wel product voor de melkveehouder van te halen, maar het mag niet het hoofddoel zijn.” Op de rest van het land mag de focus wat hem betreft blijven liggen op de productie van gras. ,,Willen we meer biodiversiteit in een deel van het land, met meer grassoorten, dan kan dat alleen wanneer de bemesting sterk wordt verminderd.” Meer hierover in de papieren krant van 29 september 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties