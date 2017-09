Regio donderdag, 28 september 2017

Tessa als een hulpje bij het herinneren Leeuwarden - “Vanmiddag komt uw dochter langs.” “Om half vijf moet u uw medicijnen innemen.” Met dergelijke boodschappen zal robot Tessa binnenkort beginnend dementerenden helpen hun leven beter georganiseerd te houden. Volgens Ate Dijkstra, lector iHuman Welzijn Zorg Digitaal aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, wordt Tessa geen butler die allerlei karweitjes doet, maar een sociale robot. “Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Ook bij beginnende dementerenden is dat het geval. Voor hen is het belangrijk het leven goed georganiseerd te houden. De afgelopen maanden hebben we met verpleegkundestudenten van de NHL gesproken met deze groep mensen om te kijken hoe een robot het beste gesprekken met hen kan voeren." Sommige van de ondervraagden vinden de komst van zo’n robot eng, weet Dijkstra. Maar als mensen ontdekken dat een robot hen kan helpen in het dagelijks leven, willen de meesten Tessa wel accepteren. “Om de acceptatie te vergemakkelijken zijn we begonnen met het uiterlijk. Oorspronkelijk zou ze een soort Robin Hood-hoofddeksel krijgen. Maar het wordt een plantje. Daarmee krijgt Tessa een prettiger uiterlijk.” Een smartphone kan ook seintjes geven wanneer er een afspraak is, maar een robot als Tessa heeft toch voordelen. “Die kan veel beter communiceren met mensen. Bovendien is de robot te koppelen aan het digitale zorgplan van de thuiszorg.” Aan project-Tessa werken naast de NHL ook het Leeuwarder softwarebedrijf Lable en het Nijmeegse robotbedrijf Tinybots mee. Lees het hele artikel in de papieren krant van 28 september 2017

