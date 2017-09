Regio donderdag, 28 september 2017

Duizend keer vertellen en duizend keer met liefde luisteren Leeuwarden - Niks geen activiteitenrooster of een voorgekauwd programma. Wat de bezoekers willen, daar gaat het om in het Odensehuis Gerard Smit, een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Hier wordt gefocust op de kwaliteit van het leven. Niet op de kwaal. “Ik mis wat vandaag”, zegt Lomme Faber (74) - Lo voor intimi - die het Odensehuis regelmatig bezoekt. “Een viervoeter!” Gastheer Niels Nijdam: “Ja, Moos, die is er vandaag niet. Daar wandelen Lo en ik wel eens mee.” Lomme: “Ik wilde vroeger ook een hond. Ach, maar goed dat we het niet gedaan hebben. We hadden er geen tijd voor.” Lomme vertelt over zijn werk als makelaar – “Nu ben ik senior-makelaar” - en over vrouw Jellie, die de eerste vrouwelijke makelaar van Fryslân was. Jellie en Lomme zijn bezoekers van het eerste uur. Ze kwamen al in het Odensehuis toen het nog in het wijkcentrum van Leeuwarder wijk Nijlân zat. Nu zijn ze meeverhuisd naar de nieuwe locatie aan de Eebuurt, die gisteren geopend werd. Jellie hoorde van de Odensehuizen in Groningen en Amsterdam en zocht iets vergelijkbaars voor Lomme. “Ik heb in de gaten gehouden wanneer het hier zou komen. Ik vind het een mooi gebeuren. De vrijblijvendheid spreekt mij aan. Je kunt ervaringen delen en met andere mensen praten over alzheimer.” Lomme: “Tja, hoe kom je aan alzheimer? Dat weten ze niet hč. Ik schrok wel toen ik hoorde dat ik het had. Het is een beladen gebeuren.” Lo vindt hier “een stuk gezelligheid”, maar: “Eén keer per week is meer dan genoeg.” Jellie: “Ik ga niet altijd mee. Meestal drink ik wel even een kopje koffie als Lo hier is.” Lomme: “Is dat de reden dat ik hier kom? Dat je van mij af wilt?” Jellie: “Nee hoor, maar dan hoef ik me niet zoveel met je te bemoeien. Dat je niet denkt: heb je haar weer.” Lees de hele reportage in de papieren krant van 28 september 2017

