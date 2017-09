Regio woensdag, 27 september 2017

Sint Nyk in actie voor de Oldtimer-man Sint Nicolaasga - Met de kennis van nu had Bauke Bos het allemaal heel anders aangepakt. Dan had hij de organisatie van de jaarlijkse Oldtimershow Sint Nicolaasga officieel in een stichting ondergebracht. Maar wist hij veel dat de gemeente het saldo van zijn ‘in zake’-rekening ooit als eigen vermogen zou bestempelen. Nu moet hij de gemeente De Fryske Marren 21.000 euro betalen. Geld dat hij zélf niet heeft. Een van de vaste vrijwilligers bij de Oldtimershow is een handtekeningenactie gestart in de hoop op coulance voor de organisator die in 2015 nog koninklijk werd onderscheiden voor zijn verdiensten. Het was een nare periode in 2010. Bos kwam in de bijstand terecht net voordat zijn ernstig zieke dochtertje overleed. De gemeente Lemsterland was meelevend. Hij mocht een spaarbedrag houden, zodat hij de begrafenis kon betalen. De boeken werden destijds niet doorgelicht en waarschijnlijk is daarom het saldo van de ‘in zake’-rekening voor de Oldtimershow niet ter sprake gekomen. Het geld wordt gebruikt om de jaarlijkse oldtimershow te organiseren. Maar omdat de inkomsten al jaren groter zijn dan de uitgaven, stond er een behoorlijk bedrag op. Controle Vorig jaar besloot de opvolger van de gemeente Lemsterland, De Fryske Marren, de boeken wél te controleren en stuitte op de gewraakte rekening en rekent dit als vermogen. Bos (inmiddels weer aan het werk) had volgens de gemeente veel te veel bijstand gekregen in de loop der jaren en sommeerde hem 42.000 euro terug te betalen. Ook de opbrengst van de abc-spaarrekening van zijn zoon moet terug naar de gemeente. “It wie foar de stúdzje, mar blykber meist net sparje of studearje ast yn de by-stân sitst.” Dat de gemeente nu doet alsof het geld op de Oldtimer-rekening van hem privé is, steekt. “De boargemaster en wethâlders hawwe elts jier by de Oldtimershow west om de boel offisjeel te iepenjen. Wy hawwe sels noch ris in âlde brommer krigen fan boargemaster Looman. Hja fûn de show ek moai.” Rechtsbijstand heeft het bedrag terug kunnen brengen naar de helft, maar betalen moet hij nog steeds. De situatie knaagt aan hem. Zelf heeft hij geen geld om de gemeente af te lossen. Het benodigde geld moet dan toch komen van de rekening die was bedoeld voor het jaarlijkse evenement. Zijn mede-organisatoren zijn ermee akkoord. Die willen ook niet dat hij privé de dupe wordt. Maar de handtekeningenactie, gesteund door raadsfractie NCPN, geeft een klein beetje hoop dat het toch nog goed kan komen met hem én met de Oldtimershow.

