Regio woensdag, 27 september 2017

Zoon verdacht van moord ouders Katlijk

Katlijk - Een veertienjarige jongen uit Katlijk is aangehouden als verdachte voor de gewelddadige dood van zijn ouders. Dat meldde de politie Fryslân gisteravond. Gisterochtend werden in de boerderij van de familie de lichamen van de 63-jarige man en zijn 62-jarige vrouw gevonden. De politie ging van meet af aan uit van een misdrijf.

Over het motief van de veertienjarige verdachte kon de politie gisteravond nog niets zeggen. Volgens woordvoerder Ron Reinds is de jongen aan het einde van de middag aangehouden. Twee andere zonen van het paar, die beide niet meer thuis woonden, worden volgens Reinds niet verdacht van enige betrokkenheid bij de gewelddadige dood van hun ouders. “Er zijn geen aanwijzingen dat er meer mensen bij betrokken zijn”, aldus Reinds.

De aanhouding van de jongste zoon vond plaats nadat de oudste zoon van het gezin zijn beide broers had verteld dat hun ouders door geweld om het leven waren gebracht. De politie wilde niet zeggen op basis waarvan zij de jongste zoon als verdachte arresteerden of waar de aanhouding plaatsvond.

De gedode ouders en hun zoon woonden op een boerderij aan de Schoterlandseweg in Katlijk. Behalve dit gezin woonde er nog een echtpaar in de boerderij, zij vonden de slachtoffers gisterochtend.

Schok

In de loop van de dag kwamen veel mensen uit de omgeving een kijkje nemen bij de hermetisch afgesloten boerderij. Een buurman vertelde dat de slachtoffers fijne mensen waren die zich bezig hielden met astrologie en biologisch dynamische landbouw. De voorzitter van Dorpsbelang Katlijk, Harm Wierda, zegt dat de dood van het echtpaar een schok is voor het dorp.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan van de gemeente Heerenveen waar Katlijk onder valt liet in een reactie weten dat hij nauw contact houdt met het dorp. “Ik wil horen wat er leeft, welke vragen er zijn en waar we mogelijk kunnen helpen. Ons medeleven gaat uit naar de naasten. We wensen hen veel sterkte toe.” Volgens de burgemeester zijn de medebewoners opgevangen en elders ondergebracht. De naaste familie is gisteren ook op de hoogte gesteld van de gebeurtenissen. Het gezin was volgens Van der Zwan niet in beeld bij de hulpverleningsinstanties.

De twee slachtoffers in Katlijk zijn de zevende en achtste dode door geweld in Fryslân sinds 22 juni. Anderhalve week geleden gaf de teamchef van de recherche in Fryslân in het Friesch Dagblad al aan dat er een grote druk op het werk van de recherche ligt. Minder urgente zaken blijven liggen, zei Wessel Veenstra van de recherche toen.

Voor de zaak in Katlijk heeft de Friese recherche opnieuw hulp gekregen van collega’s uit Drenthe en Groningen. In twee van de zes dodelijke geweldszaken vóór Katlijk heeft de politie nog geen verdachte kunnen aanhouden.

