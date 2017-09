Regio dinsdag, 26 september 2017

Grotere tekorten Leeuwarden Leeuwarden - Het tekort van Leeuwarden op het sociaal domein loopt dit jaar op naar de veertien miljoen euro. Dat bleek gisteravond tijdens de gemeenteraad. Tot de vergadering werd nog uitgegaan van een tekort van twaalf miljoen. Ook de komende jaren zal de gemeente miljoenen tekort komen als het gaat om Jeugd, WMO en Participatiewet, de onderdelen van het sociaal domein. Wethouder Andries Ekhart wil het tekort dit jaar aanvullen uit de reserve Sociaal Domein en de Algemene Reserve. Beslissingen over bezuinigingen en het voeren van ander beleid moeten worden genomen door een nieuw college en nieuwe raad, vindt Ekhart. Over twee maanden moeten de inwoners van Leeuwarden naar de stembus voor de herindelingsverkiezingen. In 2015 gingen de jeugdzorg, de WMO en de participatiewet naar de gemeenten. Leeuwarden moest een bezuiniging van dertig miljoen doorvoeren, ten opzichte van het budget dat de provincie en het rijk tot 2015 voor het sociaal domein betaalden. Twintig miljoen is gerealiseerd aldus Ekhart. “Maar als we nu doorgaan met bezuinigen op de zorg gaan we een grens over”, aldus Ekhart. Het college heeft wel bezuinigingsmaatregelen opgesteld die ingevoerd zouden kunnen worden, ook al vindt het college dat niet verantwoord. Voorbeelden van bezuinigingen zijn het versoberen van de ziektekostenverzekering voor minima, het verlagen van de inkomenstoeslag, beperken van de woonkostentoeslag en het korten op huishoudelijke hulp. Ook zou er minder geld naar de sociale wijkteams moeten. Al die bezuinigingen samen zouden op den duur een besparing van ruim acht miljoen euro opleveren - onvoldoende om uit te komen met de budgetten die de gemeente ontvangt voor het sociaal domein. Ekhart hoopt dat Den Haag gehoor geeft aan de vraag om extra geld. Overigens is Leeuwarden niet de enige gemeente die niet uitkomt met het budget. Zoetermeer, Groningen en Almere zijn enkele andere gemeenten. Volgens Ekhart is er op dit moment een tekort van driehonderd miljoen euro bij honderd gemeenten.

