Gemeenten zijn nog te voorzichtig met WMO Leeuwarden - Er valt nog veel af te dingen op het WMO-beleid van de Friese gemeenten. Gemeenten durven nog niet goed te sturen op resultaat bij zorgaanbieders en maken nog onvoldoende bewuste keuzes. Dat stelt onderzoeksbureau Lysias, die in opdracht van de rekenkamercommissies van zestien gemeenten onderzoek heeft gedaan naar hoe de lokale overheden hun nieuwe zorgtaken hebben opgepakt. Het gaat om de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Littenseradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland en Weststellingwerf. Alhoewel het begrijpelijk is dat gemeenten zich bij de transitie in 2015 hebben geconcentreerd op de continuďteit van zorg, wordt het nu wel hoog tijd dat de transformatie naar een hoger plan wordt getild, aldus de consultants. De gemeenten beoordelen zorgaanbieders nog steeds op dezelfde manier als voorheen in de AWBZ werd gedaan. Van vernieuwing is nog geen sprake. Er zijn weliswaar beleidsdoelen geformuleerd, maar die zijn vaak nog erg abstract en niet goed uitgewerkt. Meer vandaag in het Friesch Dagblad

