Economie dinsdag, 26 september 2017

Weer acht man aan de slag in de waterbouw in Súdwest-Fryslân

Offingawier - Bij Cnossen Infra is wel plek voor goede, gemotiveerde krachten. Het werk moet er natuurlijk wel zijn.

Dat is er ook. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft vierhonderd kilometer oevers en kaden in beheer. Die moeten allemaal onderhouden worden.

Begin 2016 begon het project Wâlkant op Oarder. Zes mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ (langdurig werklozen) kregen een opleiding in de waterbouw van een half jaar, plus aansluitend een halfjaarcontract. Het project bleek een succes, zegt Arjen Reekers van de gemeente. “Ze hebben nu allemaal een baan. De helft bij Cnossen, een bij De Boer; De Groot en een bij Stienstra en Van der Wal. De laatste heeft een baan in een andere sector, omdat waterbouw toch niet zijn ding was.”

De samenwerkende partners - naast de gemeente zijn dat re-integratiebureau Pastiel, ROC Friese Poort, uitzendbureau Jobz On en Cnossen - besloten het project te verlengen. Gisteren sloten acht nieuwelingen hun opleidingsperiode af. In Offingawier ontvingen ze hun certificaten en ondertekenden ze hun halfjaarcontract voor het komende halfjaar.

Tussenjaar

“Het is de bedoeling dat ze ook met andere werkgevers kennismaken”, zegt Reekers. “Cnossen kan natuurlijk geen nieuwe mensen blijven aannemen. De gemeente wil in principe door met dit project, maar we wachten even af hoe het met deze tweede ronde loopt. Of een derde ronde in maart direct hierop zal aansluiten durf ik niet te zeggen. Misschien wordt er wel een tussenjaar ingelast. Je zit ook met het soort werk. De nieuwe mensen kunnen nog niet de allermoeilijkste beschoeiingen doen. Misschien verleggen wij de focus ook wel, dat we afstappen van waterbouw en op wegenonderhoud overgaan. Er zijn ook veel wegen in de gemeente aan onderhoud toe.”

Er worden mensen in zo veel mogelijk leeftijdscategorieën aan een baan geholpen, vanaf achttien jaar tot 55-plus. Van die laatste categorie was er een in de eerste groep, vertelt Reekers.

De opleiding van een half jaar is een mbo-opleiding op niveau 2, die de cursisten met behoud van uitkering volgen. De docenten en begeleiders van ROC Friese Poort komen naar de cursisten toe, vertelt Silvia Fokkema van Pastiel. ,,Zodra het kan gaan ze naar buiten om in de praktijk te leren. Maar ze moeten ook vakken als Nederlands, Engels, rekenen doen." Ook leren de cursisten om te gaan met materialen en machines en leren ze voor het VCA-certificaat voor de veiligheids-, gezondheids- en milieu-aspecten van hun nieuwe werk. Zo halen ze bijvoorbeeld een kettingzaagcertificaat. De acht nieuwelingen voltooiden de cursus gisteren en gaan nu met een halfjaarcontract aan de slag in het onderhoud van oevers, kaden, beschoeiingen en watergerelateerde infrastructuur als bruggetjes.

