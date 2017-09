Regio zaterdag, 23 september 2017

Van Siamese cavia’en albinofazant tot fazip Leeuwarden - Waar mensen met allerlei abnormaliteiten geboren kunnen worden, zo is dat in de dierenwereld niet anders. Neem een kat met één reuzeoog in het midden van het hoofd. Een zelfbedacht figuur, zo lijk het. Maar niets is minder waar: cyclopen bij dieren bestaan echt. En wel eens van een fazip gehoord? Dit is een kruising tussen een fazant en een kip. Een hybride dier zoals het samengaan van verschillende, maar wel verwante, diersoorten heet. De dieren zijn onder de noemer Buitengewone Beesten te bezichtigen in het Fries Natuurmuseum. Een exoot van eigen bodem is het tweekoppige lammetje dat in 2008 in Hallum geboren werd. Zo’n zes dagen is preparateur Marjolein Kramer bezig geweest met opzetten van het meerhoofdige lam. Eerst moest de schedel worden losgehaald van het lichaam om de juiste mal van de kop te kunnen maken. ,,Een pittige klus omdat de kop zo’n vreemde vorm heeft. Dat had ik nog nooit gedaan.” Volgens Kramer komen tweekoppige lammetjes weinig voor. ,,Bij koeien zie je deze afwijking veel vaker.” Het Hallumer lam staat, met neongele pinnen in de beide snuiten, te wachten om tentoongesteld te worden. Zijn gestel moet nog even goed drogen. Verderop ligt een familielid met acht poten. En zo gaat de bonte verzameling beesten door: een cavia met twee lichamen een Siamese tweelingkat, kuikens met drie poten en koeien met twee of drie koppen. Maar ook: een albinofazant, een cycloophondje en allerhande embryo’s op sterk water (ook van mensen). Het museum staat vol met bijzondere spelingen der natuur. Aan de hybride dieren wordt net als de misvormde dieren een zaal gewijd. Hybriden komen in het wild niet vaak voor. Toch gebeurt het door klimaatverandering dat leefgebieden van sommige dieren verschuiven. Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 23 september.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties