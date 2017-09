Regio zaterdag, 23 september 2017

Inwoners Noordoost-Fryslân helpen bij opsporen van hennepteelt Dokkum - Inwoners van Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland wordt gevraagd hennepkwekerijen te melden bij de gemeente. Samen met politie, energiebedrijf Liander en woningbouwcorporaties zetten de gemeenten een publiekscampagne op. ,,Meld het desnoods anoniem”, aldus Simon Bosma namens de vier gemeenten. In de campagne worden inwoners opgeroepen om alert te zijn op hennepkwekerijen. Ook wordt aangegeven waarop moet worden gelet. ,,Herkenning werkt vaak het beste”, aldus Bosma. Hoe groot het probleem met hennepkwekerijen in de gemeenten is, is niet duidelijk. Gegevens over bijvoorbeeld het aantal kwekerijen dat is ontmanteld in 2016 hebben ze niet paraat. ,,Er komen ook nu wel tips binnen van mensen die vermoedens hebben. En het zou naďef zijn om te denken dat er in onze gemeenten geen kwekerijen zouden zijn”, zegt Bosma. Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 23 september.

