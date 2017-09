Regio zaterdag, 23 september 2017

PatiŽntenstops lijken dit jaar niet nodig in Frysl‚n Leeuwarden - De ziekenhuizen Nij Smellinghe in Drachten, Tjongerschans in Heerenveen en MCL in Leeuwarden komen dit jaar wťl uit met hun zorgbudget. Alleen Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft het ook dit jaar moeilijk. Dat blijkt uit een rondgang van het Friesch Dagblad. Ten opzichte van vorig jaar gaat het een stuk beter. Toen moest Nij Smellinghe in oktober een patiŽntenstop invoeren voor niet-spoedeisende hulp en werden verschillende afdelingen dagdelen gesloten om de tekorten niet te laten oplopen. Ook Tjongerschans kwam miljoenen tekort en overwoog een patiŽntenstop in te voeren, Antonius kwam eveneens flink geld tekort. Alleen het MCL kwam uit met de budgetten. Het grootste probleem zit dit jaar bij het Sneker ziekenhuis. Marcel Kuin, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep, verwacht een budgetoverschrijding met een van de zorgverzekeraars. Welke wil hij niet zeggen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 23 september.

