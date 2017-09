Economie zaterdag, 23 september 2017

De in Wirdum gefokte koeien zijn efficiŽnter Wirdum - Een nog snellere verbeteringvan de melkveestapel is het doel van het nieuwe Dairy Breeding Center van CRV. Dat is de uitdaging waar het nieuwe fokcentrum van het bedrijf in Wirdum mee aan de slag gaat. Gisteren opende de commissaris van de Koning Arno Brok het nieuwe complex. ,,Hier komen straks de vierhonderd beste dieren van Europa te staan.Ē Dat zei gisteren de trotse directievoorzitter Roald van Noort bij de opening van het nieuwe fokcentrum van coŲperatie CRV in Wirdum. De vlak naast de nieuwe rondweg om Leeuwarden liggende vestiging werd geopend door commissaris van de Koning Arno Brok. ,,We willen toe naar nog gezondere koeien, dieren die efficiŽnter zijn, langer leven en minder water nodig hebben. En in 2050 moeten we in de wereld, mede vanwege de toename van de wereldbevolking, twee keer zo veel eiwit produceren met de helft van de grondstoffen. Daar willen wij ook een bijdrage aan leverenĒ, zei Van Noort. De directievoorzitter was helder in zijn boodschap dat de verbetering van de veestapel niet alleen ten dienste moet staan van de boer. EfficiŽntere dieren die langer leven en meer produceren belasten ook minder het milieu en vergroten het dierwelzijn). ,,We moeten ons ook richten op een maatschappelijke acceptatie met aandacht voor hergebruik van grondstoffen, duurzaamheid en precisielandbouw.Ē Juist die precisie moet volgens Van Noort tot uitdrukking komen in het nog verder en beter integreren van de genetica in de fokkerij. ,,Met de huidige technieken kunnen we het DNA van de dieren en de embryoís al bekijken. We weten dus welke dieren de beste potentie hebben. Door die te gebruiken kunnen we een enorme versnelling in het fokkerijproces bewerkstelligen.Ē Boeren in binnen- en buitenland kunnen hiervan profiteren. Maar ook voor de bedrijfsvoering en het milieu kan dit grote positieve gevolgen hebben, zo luidde zijn visie. ,,En daarbij zijn er nog zoveel data waar de sector zijn voordeel mee kan doen. Denk aan de sensortechnieken die op veel bedrijven hun opwachting hebben gemaakt. Er komen nu al zo veel gegevens vrij vanuit de voerrobot, de mest- en de melkrobot.Ē Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 23 september.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties