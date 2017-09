Regio vrijdag, 22 september 2017

Gondelbouwers geven niet op na brand

Drogeham - Een verdwaald vonkje en het werk van maanden ging letterlijk in vlammen op. Froukje van der Molen-Veenstra van buurtvereniging Om ‘e Dyk in Drogeham kan er niet over uit hoe snel hun gondel woensdagavond verdween. ,,Tsien sekonden en it wie dien.”

De buurtvereniging wilde nog een lasklusje opknappen voordat de dahlia’s in het schuim zouden worden gestoken. Dat is eigenlijk vaste prik. Voordat de bloemen erop komen, wordt nog één keer bekeken of de wagen van alle kanten goed is belicht. ,,Wy binne der altyd hiel alert op om fonkjes te blussen. We steane deromhinne mei amers wetter, mar dizze hiene we net sjoen. Ien lyts fonkje is űnder de wein bedarre en doe wie it mis.”

Dankzij de vluchtroutes in de tent stonden de dertig aanwezigen binnen de kortste keren buiten. Niemand raakte gewond. De brandweer was ook snel ter plaatse, maar kon niets meer redden.

Een geluk bij een ongeluk is dat de tachtigduizend dahlia’s waarmee de wagen moest worden afgemaakt, te laat waren gearriveerd. Veel mensen waren al naar huis gegaan. Normaal gesproken zijn er zo kort voor de gondelvaart wel vijftig mensen in de tent. ,,Oars hiene der ek noch minsken op ‘e wein sitten te nuddeljen. It is de fraach of dy dan sa hurd fuortkomme kind hiene.”

Lees verder in het Friesch Dagblad van 22 september 2017

Reacties: