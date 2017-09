Regio vrijdag, 22 september 2017

Vrees voor duurdere tickets Waddenveren Harlingen De prijs van tickets voor de veerboten naar de Waddeneilanden wordt mogelijk vele euro’s duurder. Als gevolg van Europese regelgeving mag Nederland de Waddenveren niet langer vrijstellen van omzetbelasting (btw). Reders vrezen grote financiële schade. De Waddenveren zijn nu vrijgesteld van omzetbelasting op grond van een Europese vrijstellingsregeling. Die is naar nu blijkt alleen van toepassing voor schepen die op volle zee varen, vertelt belastingadviseur Leo Mobach. ,,De Waddenzee geldt als een binnenwater. De Europese Commissie heeft daarom bij de minister aangegeven dat de btw-vrijstelling niet geldt voor de veerdiensten in het Waddengebied.” Reders kunnen er nog wel voor kiezen de vrijstelling te handhaven, maar in dat geval mogen ze de omzetbelasting op inkopen - zoals onderhoud en nieuwbouw - niet meer in aftrek brengen. De maatregel leidt daarom voor de reders tot een grote extra kostenpost óf een verhoging van de ticketprijzen met 6 procent. Directeur Paul Melles van rederij Doeksen zegt onaangenaam verrast te zijn. De maatregel valt in het bijzonder voor Doeksen ongunstig uit, omdat het bedrijf momenteel twee nieuwe veerboten laat maken. ,,Als we dit eerder hadden geweten, dan hadden we misschien wel andere schepen laten bouwen.” De kosten voor de nieuwe schepen werden door Doeksen begroot op 45 miljoen. De schepen worden naar verwachting volgend jaar opgeleverd. Als Melles geen btw gaat heffen over de boottickets is hij dan in één keer 9,45 miljoen euro extra kwijt. ,,En daar komen dan de kosten voor het jaarlijkse onderhoud van de schepen nog bij.” Melles is vooralsnog niet van plan btw in rekening te gaan brengen. Dat zou alle ticketprijzen één tot vele euro’s duurder maken. ,,Dat is een heel ongunstige oplossing. We willen niet dat de tickets nog duurder worden.” Doeksen wil zich nu samen met de andere rederijen in het Waddengebied, Teso (Texel) en Wagenborg (Ameland en Schiermonnikoog) voorbereiden op een reactie. ,,We moeten eerst grondig uitrekenen wat exact de consequenties van de maatregel voor ons zijn en hoe we dit kunnen oplossen.” De ophef over de belastingmaatregel was voor de Harry van der Molen en Martijn van Helvert gisteren aanleiding om Kamervragen te stellen aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu). De CDA-Kamerleden willen onder andere weten waarom de Waddenzee niet als volle zee aangemerkt kan worden. ,,De vrijstellingsregeling geldt voor zeeschepen", zegt Van der Molen. ,,De veerdiensten in het Waddengebied maken ook gebruik van zeeschepen. Wij vinden het vreemd dat deze belastingvrijstelling nu niet meer kan gelden voor deze zeeschepen. Misschien moet de Waddenzee dan wel aangemerkt worden als volle zee om dit probleem op te lossen.”

