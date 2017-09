Regio donderdag, 21 september 2017

Plundering Grutte Pier na 500 jaar rechtgezet Kimswerd - De Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier wordt in Medemblik gezien als een barbaar die de stad in de as legde. Zaterdag vaart een Friese vredesvloot naar de stad om de strijdbijl eindelijk te begraven. Aan beide zijden van het IJsselmeer wordt over het algemeen verschillend tegen Grutte Pier aangekeken. ,,De Friezen zien hem als een held en een vrijheidsstrijder”, zegt Peter Botman van de stichting kasteel Radboud. ,,Maar dat platbranden van Medemblik in 1517 was toch wel een dingetje.” Botman is een geboren en getogen Medemblikker. ,,Iedereen kent hier het verhaal over Grutte Pier wel, maar dat is een stuk minder positief dan in Fryslân.” Vorig jaar was hij in Kimswerd bij de openluchtvoorstelling van theaterorganisatie PeerGrouP over het leven van Grutte Pier. ,,Daar hoorde ik dat de Hollanders en Saksen zijn boerderij hadden platgebrand en dat hij daarna voor de Friese vrijheid begon te strijden. Daardoor begrijp je zijn strijd beter, maar een zestiende-eeuwse Medemblikker die in 1517 zijn huis in vlammen zag opgaan zal daar weinig boodschap aan hebben gehad.” Toch vatte Botman het plan op om naar eigen zeggen de ‘vijand’ eens uit te nodigen. ,,Ik raakte betrokken bij PeerGrouP vanwege hun plan om een voorstelling in Medemblik te houden. Via hen hoorde ik dat er in Fryslân stemmen opgingen om excuses aan Medemblik aan te bieden. Samen maakten we het plan voor een verzoeningsdag, waarop beide kanten van het verhaal verteld worden.” De grote verzoeningsdag begint zaterdagochtend in Kimswerd. ,,We vullen ‘s ochtends om half acht een replica van een zestiende-eeuwse blusemmer met water uit de oudste put van Kimswerd, die zich achter de Laurentiuskerk bevindt”, zegt projectleider Dirk Bruinsma van PeerGrouP. ,,Vervolgens wordt de emmer via een menselijke ketting doorgegeven aan de schipper die met een praam in de Harnzer Feart ligt. Hij brengt de emmer naar Harlingen.” Lees het hele artikel in de papieren krant van 21 september 2017

