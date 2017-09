Regio donderdag, 21 september 2017

Engie bouwt geen vergister in Marrum

Marrum - Energiebedrijf Engie ziet af van de bouw van een biovergister in Marrum. Dat meldt het bedrijf in een brief aan Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk en het actiecomité No Shit.

Na een aantal bijeenkomsten met beide organisaties de afgelopen weken blijkt er volgens het bedrijf geen draagvlak genoeg voor de plannen van een biovergister van 100.000 ton aan de Botniaweg. De door het actiecomité aangekondigde juridische stappen zouden tot te grote vertraging van het project kunnen leiden.

Petra Habes van No Shit is zeer verrast door en verheugd over het besluit. ,,Ik sta perplex, deze stap hadden we nooit verwacht.

Volgens Habes waren het zware gesprekken met Engie. ,,Ze leken zeer verbaasd over de dossierkennis die het comité de afgelopen maanden had opgedaan. Ze dachten vast dat ze met boerenpummels te maken hadden die alleen maar wat te klagen hadden over stank en lelijke vergisters in het landschap. Maar we hadden ook boven tafel gekregen dat de vergunningen inmiddels verouderd waren. Dat gaf stof genoeg voor een proces. En dat zestig vrachtwagenbewegingen over de Ljouwterdyk een slecht idee is, hadden ze zich ook nog niet echt gerealiseerd. Het is wel de weg waarvan een groot deel van het jaar grote groepen Amelander toeristen gebruik maken.”

De informatiebijeenkomst die voor vanavond stond gepland gaat wel door. Habes: ,,De vergunning voor een vergister op de Botniaweg ligt er nog steeds. De plannen voor een vergister van 35.000 ton aan de Nieuweweg zijn ook niet van tafel. Ook willen we de bewoners bijpraten over de gesprekken die we hebben gehad met Engie.”

