Sterke stijging van export roomboter Leeuwarden - Nederland heeft in het afgelopen jaar voor 713 miljoen euro aan roomboter uitgevoerd. Dat is ruim 30 procent meer dan de 550 miljoen euro die ons land aan margarine exporteerde, blijkt uit een analyse van cijfers door het CBS. De export van boter is in de afgelopen jaren sterk toegenomen, terwijl de uitvoer van margarine is gestagneerd, meldt het statistiekbureau. Tussen 2008 en 2012 was de uitvoerwaarde van margarine nog groter dan die van boter. De huidige grotere boterexport komt door een grotere eigen productie en een stijging van de wederuitvoer (buitenlandse boter die is geïmporteerd en weer wordt uitgevoerd). Van alle boter die Nederland uitvoert is iets meer dan de helft eerder ingevoerd. Bij margarine ligt dit aandeel met bijna 9 procent beduidend lager. In 2016 voerde Nederland in totaal voor 400 miljoen euro aan boter in. De invoer van margarine lag op ongeveer 200 miljoen euro. In kilo’s wordt nog wel meer margarine uitgevoerd (407 miljoen regen 232 miljoen kilo). De uitvoerwaarde van margarine ligt echter lager omdat de prijs van boter veel hoger ligt. Dat wil volgens het CBS overigens niet zeggen dat de handel in boter lucratiever is. Prijsstijging Aan wederuitvoer verdient Nederland uiteindelijk minder dan aan de uitvoer van producten van eigen makelij. De prijzen van boter zijn dit jaar al langere tijd sterk aan het stijgen door een grotere populariteit van dit product en wereldwijd grotere vraag. De productie is in de afgelopen jaren niet in die mate gestegen waardoor de opbrengstprijs voor de zuivelfabrieken nu ligt rond de 700 euro per honderd kilo. De Nederlandse boterproductie is tussen 2011 en 2016 gestegen van 129 miljoen kilo naar 153 miljoen. Die van margarine is afgenomen van 570 miljoen naar 436 miljoen kilo.

