Regio woensdag, 20 september 2017

Tweedaagse denksessie over zorg in krimpregio

Dokkum - Met een twee dagen durende brainstormsessie denken veertig vertegenwoordigers uit onderwijs, bedrijfsleven, overheid en de samenleving eind deze week na over de toekomst van de zorg in Noordoost-Fryslân.

De conferentie, die Creathon 4.0 heet, is georganiseerd door Kennislab, een netwerkorganisatie waarin onderwijs, overheid en bedrijven plannen bedenken om het onderwijs toe te rusten voor de toekomstige arbeidsmarkt in een krimpgebied. “Een probleem is dat jongeren na hun opleiding wegtrekken uit de regio voor een baan”, licht Ben Jansen van Kennislab toe. “Het onderwijs moet aangesloten worden op het banenaanbod en de jongeren moeten daar ook goed over voorgelicht worden. Het is nog geen vijf voor twaalf voor de zorg in Noordoost-Fryslân, maar de urgentie is er wel. Iedereen ziet de noodzaak in om samen te werken aan toekomstbestendige zorg.”

Jansen wijst op het slechte imago van de zorgsector. “Het beeld is: vies werk dat slecht betaald wordt. Terwijl je struikelt over de techniek in de zorgsector. Bij een ziekenhuis als MCL werken 3300 mensen. Een derde daarvan is handen aan het bed, de rest zijn heel andere disciplines: ict’ers, technici enzovoorts. Jongeren moeten zicht krijgen op wat voor personeel er allemaal nodig is in de regio. De uitdagingen zijn dat er door de vergrijzing een stijgende zorgvraag is en dat er veel technologische onzekerheden zijn. Zorg wordt steeds meer digitaal, maar hoe bereik je mensen die offline zijn met zorg?”

Daarvoor is drie maanden geleden Kennislab opgericht. Eerder waren er al projecten rond 3D-printen en robotprogrammeren in het basisonderwijs. Het ‘zorglab’ van vrijdag en zaterdag in ziekenhuis Sionsberg is het eerste project voor voortgezet onderwijs. “We noemen Noordoost-Fryslân een experimenteerruimte. We willen het verband laten zien tussen ict, techniek en zorg.”

Er zullen vijf tafels zijn waaraan de deelnemers concrete plannen bedenken op vijf gebieden: ict, zorg op maat, aanbod van (mantel)zorg, de kwaliteit van de zorg en de organisatie ervan. “In een carroussel denken de deelnemers na over wat het probleem is op een bepaald gebied, wat een oplossing is, daar maken ze een infographic en een concreet plan bij en dat presenteren ze in een ‘pitch’. Het is de bedoeling dat het concrete plannen oplevert die haalbaar zijn. We nemen die plannen ook mee om na de Creathon nader uit te werken.”

Leerlingen van Mavo De Saad uit Damwâld maken bovendien een overzicht van hoe de deelnemers denken over de zorg in 2020-2025. Twee kunstenaars maken ter plekke een kunstuiting van wat ze horen aan de tafels.

Afspiegeling

De deelnemers vormen als het goed is een afspiegeling van de samenleving. Er zijn vertegenwoordigers uit de zorg- en welzijnssector, het onderwijs, kennisinstellingen, bedrijfsleven en ‘gewone’ burgers. “Ik hoop dat er aan het eind van de tweedaagse vijf concrete plannen op hoofdlijnen klaar liggen. Wat mij betreft worden ter plekke de agenda’s getrokken om vervolgafspraken te maken om de plannen nader uit te werken.”

Op vrijdag zijn er lezingen van gedeputeerde Sander de Rouwe, directeur Klaas Boonstra van het College Zorg Opleidingen en ‘transformer’ Gerard Duursma. Die zijn openbaar. De brainstormsessies zijn alleen voor degenen die zich hebben opgegeven.

