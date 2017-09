Regio woensdag, 20 september 2017

De Rouwe: ‘Afsluitdijk verdient prioriteit’ Den Haag - Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie moet geld uittrekken voor de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand én zorgen dat de problemen met de bruggen in de Afsluitdijk nu eindelijk worden opgelost. Dat zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. Beide Afsluitdijkprojecten verdienen volgens de CDA’er topprioriteit van het nieuwe kabinet dat momenteel wordt geformeerd. De Rouwe zei dit gisteren na de troonrede en de presentatie van de rijksbegroting voor 2018, die zoals verwacht weinig nieuw beleid bevat. Ook de door Fryslân gevraagde dertig miljoen euro voor de verbreding van de sluis - een wens die door de Tweede Kamer wordt gesteund - is nog steeds niet opgenomen in de rijksplannen. De Rouwe ziet in de begroting van het demissionaire kabinet van VVD en PvdA niettemin een basis om beide wensen gehonoreerd te krijgen. “Het rijk kan weer meer investeren. We richten ons in onze lobby op het nieuwe regeerakkoord en de uitwerking daarvan. Het signaal voor de sluis is duidelijk: investeer nu in dit project, hij ligt nu voor het grijpen omdat er ook ander geld is.” De provincie werkt overigens nog steeds aan een definitief financieringsvoorstel voor de verbreding van de sluis, een project van 150 miljoen euro. Dat voorstel moet begin volgend jaar klaar zijn, iets later dan de deadline van 1 oktober die tot nu toe werd genoemd. Vijf voor twaalf Het definitief oplossen van de vele storingen aan bruggen in de Afsluitdijk - bijvoorbeeld door vervanging - is volgens de Rouwe essentieel om het Noorden bereikbaar te houden. “Ik heb deze zomer mijn hart vastgehouden, met al die storingen steeds. We moeten duidelijk maken dat het nu echt vijf voor twaalf is. De bereikbaarheid van Noord-Nederland staat op het spel. Terwijl dat nu juist een van de sterke punten is van het Noorden. Die basis dreigt weg te vallen.” De Rouwe gaat ervan uit dat de formerende partijen hier aandacht voor zullen hebben. “Er moet meer oog komen voor de regio en ik verwacht ook dat dit komt. Juist partijen als het CDA en de ChristenUnie hebben daar normaliter aandacht voor. We zien wel of onze wensen in de tekst komen van het regeerakkoord. Als dat niet zo is moet het gebeuren in de uitwerking ervan.” De Rouwe zegt dat de provincie bereid is ambtenaren vrij te maken voor de aanpak van de bruggen op de Afsluitdijk en andere Friese bruggen en sluizen die de komende jaren aan vervanging toe zijn. “Rijkswaterstaat zit momenteel krap in de bemensing, terwijl wij de afgelopen jaren veel ervaring hebben opgebouwd in dergelijke grote projecten, met bijvoorbeeld de N7 bij Sneek, de Sintrale As en nu de N31 bij Harlingen. We zouden een aantal bruggen of andere infraprojecten van Rijkswaterstaat kunnen overnemen.” Onder meer de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal is de komende jaren aan vervanging toe. De Rouwe hoopt dat de grote projecten met hulp van provincie-ambtenaren sneller kunnen beginnen.

