Economie woensdag, 20 september 2017

In Leeuwarden staan vooral veel kleinere winkels leeg Leeuwarden - Uit een jaarlijks overzicht van Dynamis Vastgoedconsultants bij middelgrote gemeenten blijkt dat in Leeuwarden een op de negen winkels leeg staat. Landelijk is dat een op de acht. Opvallend in Leeuwarden is het grote verschil tussen het aandeel leegstaande winkels en winkeloppervlakte op A-locaties. Hier staat 13 procent van de winkels op A1-locaties leeg, terwijl slechts 4 procent van het totale vloeroppervlak leeg staat. De leegstand bestaat voornamelijk uit kleinere winkelunits. Om wat aan de leegstand te doen moeten steden volgens de onderzoekers niet inzetten op vraagstimulerende maatregelen maar een compactere winkelstad creëren.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties