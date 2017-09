Regio dinsdag, 19 september 2017

Gaswinbedrijf ontkent fout bij Opeinde Opeinde - Vermilion heeft wel degelijk toestemming om gas te winnen uit het veld bij Opeinde. Dat stelt althans Elita Cordova, woordvoerder van het gasbedrijf. Volgens Cordova staat weliswaar een foutieve einddatum in het winningsplan, maar blijkt uit een plaatje in datzelfde document dat het bedrijf tot 2027 gas mag winnen. Het bedrijf reageert hiermee op de aantijging van de provincie Fryslân dat de gaswinning mogelijk onrechtmatig is. Het draait om een besluit van de minister van augustus 2013. In dat besluit wordt vermeld dat de verwachte duur van de gasproductie tot het jaar 2016 is. Woordvoerder Cordova zegt dat Vermilion het besluit zo leest, dat de minister instemde met het destijds ingediende winningsplan. En in dat plan staat inderdaad een grafiek met de verwachte productie per jaar, die geleidelijk afneemt tot en met 2027. ,,Wij kijken naar de stukken die aan het besluit ten grondslag hebben gelegen. En daarom gaan we ervan uit dat het besluit geldt voor de periode tot en met 2027.”

