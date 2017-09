Regio dinsdag, 19 september 2017

Friese vlag wordt nog vaak verward met Groninger variant

Leeuwarden - Hoe ziet de Friese vlag er ook alweer uit? Lang niet alle Friezen zullen dat tot in detail weten. Sterker nog: geregeld wordt een variant gebruikt die meer lijkt op de (Groningse) Ommelander vlag. Historicus Max Koning vindt dat de provincie Fryslân hen hierop moet aanspreken.

Op het oog vertoont de Friese vlag veel gelijkenissen met de vlag in het wapen van de Ommelanden van Groningen, dat ook verwerkt is in het huidige wapen van de provincie Groningen. Het duidelijkste verschil: bij de Ommelander versie gaan de banen van linksonder naar rechtsboven, bij de Friese van linksboven naar rechtsonder (zie illustratie).

In een brief aan de provincie Fryslân schrijft historicus Koning dat zowel bedrijven als particulieren in Fryslân vaak per ongeluk een variant op het Ommelander wapen gebruiken. Hij noemt als voorbeelden het koekmerk Snelle Jelle, Bildtstar-aardappelen en foto’s van borden die hij dit jaar heeft gemaakt in Frieschepalen en Hegebeintum.

De Friese vlag is in 1897 officieel vastgesteld naar een ontwerp van Heerke Weening. De Ommelander is veel ouder: die zou al dateren van 1575.

Heraldicus Jelle Terluin uit Beetsterzwaag zegt dat beide vlaggen inderdaad weleens worden verward. De verwarring is ook niet vreemd, weet hij uit eigen ervaring. ,,In tal jierren ferlyn seach ik yn Grins in flagge hingjen op it heechste punt fan it museum. Ek ik tocht noch efkes: węrom hinget de Fryske flagge hjir no? Doe’t ik better seach, bliek it de Ommelander flagge te węzen. Mar dy flagge sjochst fierder ek hast noait.”

Terluin zegt dat de richting van de banen niet de enige fout die wordt gemaakt, in vergelijking met de originele Friese vlag. ,,Sjoch marris nei guon ferpakkings of nei Frysk pakpapier. Dęrop steane faak in protte banen en pompeblęden efter elkoar. It is net sa’t it offisjeel heart, mar dat is net sa slim. Want ek op dizze wize wurdt it as it Fryskeigen beskôge.”

