Economie dinsdag, 19 september 2017

Akkers en weilanden zijn te nat om te oogsten

Leeuwarden - ,,Het rooien van de aardappelen ligt overal stil, het is nat, nat, nat.” Zo kenmerkt akkerbouwwoordvoerder Tineke de Vries van LTO Noord de situatie in de Friese akkerbouw. ,,Wanneer het vanaf nu droog blijft, duurt het nog verschillende dagen voor we het werk kunnen hervatten. Het zal in ieder geval niet snel zijn. De grond kan niks meer hebben en is geheel doorweekt en de waterpeilen zijn hoog.” De vooruitzichten op beter weer zijn in ieder geval positief. Voor de komende week worden er amper buien verwacht.

Volgens De Vries, zelf akkerbouwer in Hallum, is ongeveer de helft van het Friese areaal aan pootaardappelen geoogst. ,,Maar de situatie per akkerbouwer verschilt sterk. Er zijn collega’s die bijna alles al hebben geoogst.”

Grote schade is er tot nu toe niet door de natheid. Er zijn incidenteel wel rotte aardappelen, zegt de voorvrouw, maar het gaat niet om grote hoeveelheden.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 19 september.

Reacties: