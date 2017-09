Regio dinsdag, 19 september 2017

Vijf bedrijven krijgen taxiklus in Noordoost-Frysl‚n Dokkum - Het WMO- en leerlingenvervoer in Noordoost-Frysl‚n wordt vanaf 2018 tot en met 2022 verdeeld over vijf taxibedrijven: Taxi NOF uit Kollumerzwaag, Waaksma uit Kootstertille, VMNN en Taxi Dorenbos uit Assen en Postma uit Broeksterw‚ld. Daarmee gaat ruwweg twee derde van het vervoer over naar een nieuwe hoofdaannemer. Wethouder Pytsje de Graaf van Dongeradeel maakte gisteravond de uitkomst bekend van de heraanbesteding van het taxivervoer. Die was nodig nadat Taxicentrale Waaksma uit Kootstertille - die had verloren - met succes de eerste aanbesteding aanvocht. Het belangrijkste twistpunt bij de aanbesteding was of voldoende waarborgen waren ingebouwd om de nieuwe vervoerders te verplichten de huidige chauffeurs over te nemen. Waaksma - die met NOF nu alle WMO- en leerlingenvervoer doet - stelde dat dat niet het geval was. De komende maanden moet blijken in hoeverre chauffeurs zullen worden overgenomen. Waaksma en NOF verliezen, zoals vooraf duidelijk was, nog steeds een aanzienlijk deel van hun vervoer. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 19 september.

